Центробанк информирует: Школы Верхневолжья приглашают на онлайн-уроки финансовой грамотности

Школы Верхневолжья могут принять участие в осенней сессии «Онлайн-уроков финансовой грамотности». Она стартовала 16 сентября и продлится до 18 декабря 2020 года. Организатор проекта Центральный банк Российской Федерации.

Эксперты регулятора и профессионалы финансовых организаций в режиме реального времени проведут для старшеклассников обучающие вебинары. Они расскажут о личном финансовом планировании, инвестировании, страховании, финансовом мошенничестве и правилах личной безопасности. На занятиях лекторы продемонстрируют презентации, видеоролики, проведут интерактивные опросы, рассчитанные на коллективное обсуждение в классах, ответят в чате на вопросы слушателей. «Нестандартные занятия и коммуникации с профессионалами вызывают у школьников интерес к финансовым знаниям, которые им пригодятся в жизни», - отмечает Владимир Чирков, заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Напомним, в весенней сессии проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности» приняли участие более 10 тысяч российских школ, в Тверской области – 45. Всего в нашем регионе прошло 172 урока, их посмотрело 2 446 учеников. «Мы приглашаем школы Верхневолжья активнее подключаться к онлайн-урокам. Это хорошая возможность для учеников получить новые знания от настоящих профессионалов. Чем раньше подростки научатся обдуманно распоряжаться личными деньгами, правильно ставить финансовые цели и приоритеты, разбираться в услугах финансового рынка и уверенно пользоваться финансовыми инструментами, понимать свои права и знать как их защитить, тем быстрее станут финансово благополучными и независимыми», - уверен Владимир Чирков.

Чтобы принять участие в онлайн-уроках, достаточно иметь Интернет, компьютер и устройства для трансляции изображения на экран (например, проектор, интерактивная доска) и вывода звука. Для подключения класса к онлайн-уроку учителю надо зарегистрироваться на официальном сайте проекта www.dni-fg.ru, выбрать тему, дату и время занятия. После вебинара организаторы ждут отзыв и вручают специальный сертификат участника.