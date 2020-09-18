СУДЬЯ БЕСЕДОВАЛ СО ШКОЛЬНИКАМИ

В рамках совместного плана Конаковского городского суда и Управления образования администрации Конаковского района по проведению профилактической работы с несовершеннолетними на 2020 год в средней общеобразовательной школе № 3 города Конаково проведена встреча учащихся 9-го класса с судьей Конаковского городского суда Тверской области Е.А.Никитиной.

Как сообщает пресс-служба Конаковского городского суда, в процессе встречи Евгения Александровна осветила перед школьниками тему «Несовершеннолетние как субъекты гражданских правоотношений». Она рассказала учащимся о реализации гражданских прав несовершеннолетних, а также способах их защиты. Кроме того, судья акцентировала внимание на необходимости повышения правовой грамотности населения в условиях развития гражданского общества в Российской Федерации. В завершение Е.А.Никитина ответила на интересующие учащихся вопросы и пожелала усердия и удачи в новом учебном году.