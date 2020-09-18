В рамках кампании по профилактике детского травматизма , проводимой в районе, 9 сентября в детском саду № 1 с. Городня под девизом «Безопасность наших детей – в наших руках!» состоялся профилактический рейд под названием «Родительский патруль. Детское автокресло».

«Родительский патруль» детского сада уже не в первый раз организует контроль родителей с целью привлечения внимания общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения детей-пассажиров. Цель патруля – следить за детской безопасностью вблизи образовательных организаций, еще раз напомнить о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

Сопровождая родителей до автомобиля, «Родительский патруль», убедившись, что детей перевозят согласно требованиям безопасности перевозки детей, вручали родителям памятки «О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». Ведь именно использование детского удерживающего устройства – самый простой и надежный способ сделать поездку ребенка в автомобиле комфортной и безопасной. Представители «Родительского патруля» также беседовали со взрослыми пешеходами о строгом соблюдении ПДД и о недопущении нарушений правил дорожного движения на глазах у детей.

Надеемся, что систематическая работа «Родительского патруля» поможет усовершенствовать такую форму общественного контроля и значительно сократить возможность возникновения аварийных ситуаций с участием дошкольников.

В заключение хотим отметить, что подобные «рейды» и данную методику мы планируем активно использовать в своей работе, ведь только совместные, целенаправленные усилия педагогов и родителей, помогут научить участников движения безопасному поведению на дорогах! Благодарим родителей воспитанников, принявших участие в акции, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Т. ХАРЛАМОВА, заведующий детским садом.