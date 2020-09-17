В Тверской области отремонтировали автодорогу Конаково - Дулово – Высоково

Автомобильная дорога общего пользования Конаково – Дулово – Высоково приведена в нормативное состояние на всем ее протяжении. Она обеспечивает транспортную доступность несколько сельских поселений Конаковского района и является подъездом к комплексам агрофирмы «Дмитрова Гора».

Игорь Руденя считает качественные дороги одним из важных условий создания комфортной среды для проживания в регионе, повышения инвестиционной привлекательности территорий, развития туризма. Стандарты дорожных работ утверждены Правительством Тверской области.

Из-за неудовлетворительного технического состояния дороги в 2019 году было принято решение о внесении объекта в программу ремонта. Работы проводились на участке протяженностью 18,5 км, а в 2020 году в нормативное состояние было приведено еще 12,7 км.

На объекте выполнили фрезерование, устроили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, отремонтировали съезды и заездные карманы, укрепили обочины, нанесли дорожную разметку термопластиком.

В 2020 году по завершении дорожного сезона по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области отремонтируют 153,6 км региональных дорог. На сегодняшний день выполнено более 90% от запланированного объёма работ. В столице Верхневолжья по национальному проекту приводят в порядок более 61,5 км улично-дорожной сети.

По сравнению с 2016 годом в 2020-м объемы ремонтной кампании в Тверской области увеличились в 4 раза. Всего в плане на этот год – ремонт 620 км дорог регионального, межмуниципального и муниципального значения.

В процессе выполнения и по окончании работ проводятся контрольные измерения применяемых материалов в специальной лаборатории.

Пресс-служба Правительства Тверской области