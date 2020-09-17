В Тверской области проходят встречи детей и молодежи со знаменитыми российскими спортсменами

С 14 по 20 сентября 2020 года в Тверской области проходят встречи знаменитых российских спортсменов с молодежью, воспитанниками спортшкол, тренерами и ветеранами спорта в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России». Мероприятие является частью проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Губернатор Игорь Руденя считает, что встречи с выдающимися спортсменами способствуют развитию спортивной активности детей и молодежи, помогают им определиться с видом спорта, которым они хотели бы заниматься.

В составе делегации – четыре прославленные спортсменки: призер Олимпийских игр по академической гребле Анна Алешина, двукратная Олимпийская чемпионка по баскетболу Нелли Ферябникова, Олимпийская чемпионка по волейболу Любовь Козырева, серебряный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Вера Краснова.

Встречи с чемпионками уже прошли в городах Кимры и Калязин. Так, в Калязинском педагогическом колледже спортсменки пообщались со студентами, обучающимися по специальности «Физическая культура», рассказали о секретах мастерства и спортивных достижениях. Встречу продолжили соревнования «Веселые старты».

Благодарственные письма за работу с подрастающим поколением спортсменов получили тренеры-преподаватели Калязинской ДЮСШ и воспитанники секций за спортивные достижения.

Сегодня встреча с выдающимися спортсменами была организована в Кашине. 18 и 20 сентября делегация посетит Бежецк и Вышний Волочек.

В этом году программа «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России» посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 40-летию XX Олимпиады, которая прошла в Москве в 1980 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области