В Тверской области более 103 млн рублей дополнительно направят на закупку лекарственных препаратов для льготных категорий граждан

Выделение дополнительных средств областного бюджета на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

По мнению Игоря Рудени, своевременное обеспечение лекарственными препаратами граждан, нуждающихся для сохранения здоровья в поддержке государства, – одно из ключевых мероприятий здравоохранения Тверской области.

В 2020 году для льготного лекарственного обеспечения в областном бюджете предусмотрено 790,9 млн рублей. Выделенное дополнительное финансирование в размере 103 млн рублей позволит закупить лекарственные препараты для лечения пациентов с такими заболеваниями, как сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматизм, катаракта и глаукома, онкологические, орфанные, гематологические и другие заболевания. В перечень получателей входят инвалиды, дети – инвалиды, дети до 3 лет и до 6 лет из многодетных семей, а также пациенты с социально значимыми заболеваниями.

Всего в Тверской области льготные лекарственные препараты получают более 70 тысяч жителей региона.

Для выдачи лекарств льготным категориям граждан на территории Тверской области действует сеть государственных аптечных организаций «Фармация», в которую входят 34 аптеки. Также работает свыше 30 муниципальных и частных аптечных организаций, которые осуществляют отпуск по рецептам врача льготные лекарственные препараты.

Пресс-служба Правительства Тверской области