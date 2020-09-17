На выставке «Александр Невский – 800 лет с Россией» в Твери представлены уникальные экспонаты о жизни и подвигах князя

17 сентября 2020 года в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества открылась выставка «Александр Невский – 800 лет с Россией».

Проект посвящён 800-летней годовщине со дня рождения выдающегося полководца, дипломата, государственного деятеля, одного из самых почитаемых русских православных святых.Торжества в честь знаменательной даты состоятся в 2021 году в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях и других регионах. Указ о праздновании памятной даты подписал Президент России Владимир Путин.

Тверской области не случайно выпала честь открывать выставку, которая впоследствии продолжит свое путешествие по России.Жизнь Александра Невского тесно связана с Верхневолжьем. Родина его матери – город Торопец, а родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославич, был отцом Михаила Тверского. Именно здесь, на Тверской земле, в 1239 году в Торопце Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной.

«В евангельской истине сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Этой истине следовали и князь Александр Невский, и его потомок, князь Михаил Тверской. На тверской земле свято чтут их память», - отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании оргкомитета по подготовке к проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского.

В выставку вошли фотографии мест, связанных с жизнью, деятельностью и почитанием святого благоверного князя Александра Невского. Основу экспозиции составили цифровые копии дореволюционных фотографий, выполненные Иваном Фёдоровичем Барщевским – одним из первых мастеров, документировавших для истории объекты национального культурного наследия. Также в экспозицию вошли фотографии памятных мест, выполненные другими фотографами конца XIX – начала XX вв. и современными петербургскими фотографами.

Выставка познакомит посетителей с достопримечательностями Переславля-Залесского, Великого Новгорода, Пскова, Владимира, Старой Ладоги, Копорья, Усть-Ижоры, где князь жил, сражался и одерживал победы.

Особое место в выставочном проекте занимают фотографии Свято-Троицкой Александро-Невской лавры (г. Санкт-Петербург) – места особого почитания святого князя Александра Невского, где покоятся его мощи.

Также представлены цифровые копии миниатюр из летописного повествования о жизни и деяниях Александра Невского из Лаптевского тома Лицевого летописного свода, который был создан в единственном экземпляре по заказу Ивана Грозного специально для царской библиотеки в 1568–1576 гг. Миниатюрыповествуют о событиях Невской битвы и Ледового побоища.

Кроме того, в экспозицию включены цифровые копии иконописных изображений допетровского времени, где святой князь предстаёт в монашеском облачении. А также выполненные после 1724 года, когда Святейший Синод постановил изображать Александра Невского на иконах в воинских доспехах и царской мантии.

Выставка будет работать до 1 октября 2020 года. Справки по телефонам: 8 (4822) 34-34-50; 34-66-54 и по e-mail: museum-chaika@mail.ru.

Учредители и организаторы выставки – Министерство культуры РФ, Правительство Тверской области, РОСФОТО, Научная библиотека Российской академии художеств, Российская национальная библиотека и Российский государственный исторический архив при участии Новгородского государственного объединённого музея-заповедника и Центрального государственного архивакинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

В Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной проходит конференция, на которой обсуждают подготовку к празднованию 800-летия Александра Невского в Верхневолжье и Центральном федеральном округе, роль деятеля в становлении Русской Государственности, вопросы изучения документов о жизни и деятельности князя из фондов Российской национальной библиотеки.

Пресс-служба Правительства Тверской области