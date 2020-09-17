Почетные гости закрытия экспедиции «Ржев. Калининский фронт» посетили Ржевский филиал Музея Победы

17 сентября Губернатор почетные гости торжественного закрытия Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» посетили Ржевский филиал Музея Победы. С экспозицией ознакомились специальный представитель Президента РФ Сергей Иванов, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, генеральный директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Александр Школьник.

Экскурсию для почетных гостей провела директор филиала Марина Копаева.

«Дом, где останавливался верховный главнокомандующий, вижу впервые. Заинтересовал музей, где на маленьком пространстве сконцентрировано очень много интересной и полезной информации и артфактов», – поделился с журналистами впечатлениями Сергей Иванов.

Игорь Руденя сообщил, что в Тверской области ведется работа по повышению доступности памятных мест Ржева.

«Разработаны новые маршруты общественного транспорта для посещения Ржевского мемориала, филиала Музея Победы. Второе направление работы – популяризация этих мест среди молодежи. При поддержке Правительства Тверской области организованы постоянные маршруты для школьников», – подчеркнул Игорь Руденя.

Музей «Калининский фронт. Август 1943 года» создан в 2015 году. В 2018-м учреждение стало филиалом Музея Победы. Его экспозиции посвящены событиям, происходившим на Ржевской земле в годы Великой Отечественной войны и единственному выезду Верховного Главнокомандующего на Калининский фронт 4-5 августа 1943 года в д. Хорошево. Рядом с музеем в марте 2019 года установлена Аллея Героев Советского Союза – ржевитян, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны.

В музее проводят экскурсии, тематические викторины, квесты для школьников, конференции, мероприятия, посвященные Дням Воинской славы России. С момента открытия его посетили более восьми тысяч человек.

17 сентября в Ржевском районе Тверской области завершилась Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Всего в текущем году участие в раскопках принимали 500 поисковиков в составе 66 поисковых отрядов из 53 субъектов Российской Федерации. Были подняты останки 704 солдат, павших под Ржевом в годы Великой Отечественной войны, найдено 20 медальонов, 12 из них прочитаны. Найдены родственники 5 красноармейцев.

В ходе церемонии несколько найденных медальонов были переданы родственникам павших солдат: медальон красноармейца Батырши Матвеева был передан сыну, медальон красноармейца Якова Алферова - правнуку.

Прошла также церемония захоронения останков советских воинов, обнаруженных в ходе полевых поисковых работ.

Пресс-служба Правительства Тверской области