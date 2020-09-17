На Ржевском мемориале Советскому солдатусостоялось закрытие Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт»

17 сентября в Ржевском районе Тверской области завершилась Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». На церемонии закрытия присутствовали почетные гости: специальный представитель Президента России Сергей Иванов, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, помощник Президента России, председательРоссийского военно-исторического общества Владимир Мединский, государственный секретарь Союзного Государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

«В пятый раз Тверская область принимает Международную военно-историческую поисковую экспедицию.Сегодня важное событие для нас – мы отдаем дань уважения воинам, которые отдали свои жизни за наше независимое государство. Я хотел бы сказать спасибо всем, кто ежегодно принимает участие в экспедиции. Эта работа будет продолжена до тех пор, пока мы не захороним нашего последнего солдата», –подчеркнул Игорь Руденя.

«Это место является одним из святых с точки зрения подъема павших в Великой Отечественной войне. С октября 1941 года по март 1943 года здесь постоянно шли бои, здесь сложили головы сотни тысяч наших соотечественников. Поисковые отряды выполняют огромную работу, которая важна и нужна не только для всей страны, но и для иностранных государств», – отметил специальный представитель Президента России Сергей Иванов.

«Вы ставите точку в войне для солдат, останки которых были найдены, восстанавливаете историческую справедливость. В том числе благодаря вам, внимание общественности было привлечено к малоизвестной странице – Ржевской битве. Благодаря вам родилась идея создания Ржевского мемориала. В рамках экспедиции соединены усилия россиян и представителей стран СНГ, солдаты которых полегли на ржевской земле», ­– сказал, обращаясь к поисковикам, государственный секретарь Союзного Государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

Помощник Президента России,ПредседательРоссийского военно-исторического общества Владимир Мединскийотметил, что с каждым годом экспедиция становится все более организованной, интересной, расширяется ее международный характер. Эти тенденции в будущем будут поддерживаться представителями РВИО.

Гости осмотрели предметы военных лет, обнаруженные во время экспедиции, пообщались с представителями поисковых отрядов. Всего в текущем году участие в раскопках принимали 500 поисковиков в составе 66 поисковых отрядов из 53 субъектов Российской Федерации.

С 4 сентября 2020 года поисковые работы проводились в окрестностях деревень Муравьево и Медведево Ржевского района. С использованием тяжелой техники было вскрытокрупное захоронение, подняты останки 704 солдат, павших под Ржевом в годы Великой Отечественной войны, обнаружено 20 медальонов, 12 из них прочитаны. Найдены родственники 5 красноармейцев. За весь период проведения экспедиций именно в год 75-летия Великой Победы удалось поднять самое большое количество останков погибших на этой земле воинов.

На церемонии закрытия экспедиции несколько найденных медальонов были переданы родственникам павших солдат: медальон красноармейцаБатырши Матвеева был передан сыну, медальон красноармейца Якова Алферова- правнуку.

Также прошла церемония захоронения останков советских воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ.

В Тверской области поисковое движение ведет свою историю с 1988 года. За 32 года Вахта Памяти не прерывалась ни разу, каждую весну поисковые отряды отправляются на места сражений на Тверской земле для поиска и увековечения тех, кто отдал свою жизнь при защите Отечества. За указанный период со всеми воинскими и духовными почестями земле были преданы более 60 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлено свыше 5000 имен без вести пропавших воинов. В этой работе активно задействована молодежь.

Пресс-служба Правительства Тверской области