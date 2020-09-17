В Твери отметят 50-летие Пушкинских праздников в Берново

posted by Максим Малахов on чт, 09/17/2020 - 12:22

19 сентября 2020 года в 12:00  в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» состоится торжественное мероприятие, посвященное 50-летию традиционных Пушкинских праздников, которые ежегоднопроходят в Берново под Старицей. 

  Губернатор Игорь Руденя считает – Пушкинский праздник способствует сохранению преемственности поколений ценителей российской поэзии, является ярким событием, которое привлекает гостей не только из Тверской области, но и других регионов России.

         В юбилейной концертной программе «Осенние досуги» примут участие артисты Тверской областной академической филармонии, творческие коллективы Старицы и Торжка, народный ансамбль эстрадного танца «Фантазия» и народный театр «Диалог» ДК «Пролетарка». Почетными гостямистанут представители Союза Российских писателей.

         Одним из центральных событий станет церемония награждения участников областного  детско-юношеского конкурса  «#Читаемвместе»…Пушкина. Творческое соревнование чтецов Верхневолжьявпервыесостоялось год назад.  В этом году оно проходило вонлайн-формате. Большинство из них будут транслироваться в эфире телерадиокомпании «Тверь». Лучшие продемонстрируют на юбилейной концертной площадке 19 сентября.

         По завершении праздничных мероприятий в «Пролетарке» стартует  кинофестиваль детских и взрослых фильмов «У лукоморья», поставленных по мотивам  произведений А.С.Пушкина. По предварительным заявкам вход свободный для всех желающих. Ежедневно с 19 по 30 сентября зрителям всех возрастов будет предложено более 15  мультфильмов, сказок и кинолент.  Самых активных посетителей пушкинского кинофестиваля ждет  специальный приз от  организаторов  –  сертификат на бесплатное посещение музея  Пушкина в  Берново.

         Пушкинский праздник поэзии проводится в Тверской области с 1970 года. Ежегодно он объединяет сотни любителей поэзии, молодежь, творческие коллективы, ремесленников, почетных гостей.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области