В Твери отметят 50-летие Пушкинских праздников в Берново

19 сентября 2020 года в 12:00 в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» состоится торжественное мероприятие, посвященное 50-летию традиционных Пушкинских праздников, которые ежегоднопроходят в Берново под Старицей.

Губернатор Игорь Руденя считает – Пушкинский праздник способствует сохранению преемственности поколений ценителей российской поэзии, является ярким событием, которое привлекает гостей не только из Тверской области, но и других регионов России.

В юбилейной концертной программе «Осенние досуги» примут участие артисты Тверской областной академической филармонии, творческие коллективы Старицы и Торжка, народный ансамбль эстрадного танца «Фантазия» и народный театр «Диалог» ДК «Пролетарка». Почетными гостямистанут представители Союза Российских писателей.

Одним из центральных событий станет церемония награждения участников областного детско-юношеского конкурса «#Читаемвместе»…Пушкина. Творческое соревнование чтецов Верхневолжьявпервыесостоялось год назад. В этом году оно проходило вонлайн-формате. Большинство из них будут транслироваться в эфире телерадиокомпании «Тверь». Лучшие продемонстрируют на юбилейной концертной площадке 19 сентября.

По завершении праздничных мероприятий в «Пролетарке» стартует кинофестиваль детских и взрослых фильмов «У лукоморья», поставленных по мотивам произведений А.С.Пушкина. По предварительным заявкам вход свободный для всех желающих. Ежедневно с 19 по 30 сентября зрителям всех возрастов будет предложено более 15 мультфильмов, сказок и кинолент. Самых активных посетителей пушкинского кинофестиваля ждет специальный приз от организаторов – сертификат на бесплатное посещение музея Пушкина в Берново.

Пушкинский праздник поэзии проводится в Тверской области с 1970 года. Ежегодно он объединяет сотни любителей поэзии, молодежь, творческие коллективы, ремесленников, почетных гостей.

Пресс-служба Правительства Тверской области