Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 17 сентября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекции. 4387 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за последние сутки 16 человек.
В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 174760, в том числе за последние сутки их проведено 986.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5804 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1196 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
221 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1870
Кимры 564
Конаковский район 446
Ржев 434
Калининский район 292
Лихославльский район 244
Торжок 260
Вышневолоцкий городской округ 185
Максатихинский район 153
Осташковский городской округ 127
Бологовский район 125
Кашинский городской округ 84
Рамешковский район 76
Бежецкий район 76
Ржевский район 71
Андреапольский муниципальный округ 69
Кимрский район 68
Зубцовский район 64
Торопецкий район 69
Нелидовский городской округ 55
Кесовогорский район 50
Оленинский муниципальный округ 47
Старицкий район 46
Лесной муниципальный округ 44
Селижаровский район 38
Торжокский район 37
Спировский район 36
Калязинский район 28
Весьегонский муниципальный округ 25
Сонковский район 24
Западнодвинский муниципальный округ 24
Кувшиновский район 22
Краснохолмский район 11
Удомельский городской округ 10
Фировский район 7
Бельский район 5
Жарковский район 6
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
ЗАТО Озёрный 3
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области