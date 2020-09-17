На историческом фестивале «Княжество Тверское» разобьют лагерь времен Отечественной войны 1812 года

20 сентября в Твери, на территории ландшафтного парка «Тьмака», в 11-й раз пройдет ежегодный исторический фестиваль «Княжество Тверское». Впервые на фестивале будет разбит лагерь времен Отечественной войны 1812 года.

Развитие событийного туризма – одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области, считает Губернатор Игорь Руденя.

Главная традиция фестиваля – рыцарский турнир «Меч Твери», на котором пройдут бои воинов в средневековых доспехах. Турнир откроет программу фестиваля в 12:00. Первенство проводится совместно с Федерацией Спортивного Меча Тверской области.

В течение дня на территории парка «Тьмака» запланированы развлекательные и образовательные мероприятия.

Откроется игровая площадка «Ладейные качели», зона лектория, где пройдет цикл лекций о русских музыкальных инструментах, тактике военных действий 1812 года, европейских боевых искусствах, одежде Древней Руси.

В лагере времен Отечественной войны 1812 года гости фестиваля смогут увидеть сеансы исторической реконструкции этого периода – прохождение пехотной колонны, набор рекрутов, смену караула, маневры, построения и другие события.

В течение дня будет работать выставка исторических русских музыкальных инструментов, состоится мастер-класс по набойке по ткани. На фестивале откроют несколько фотозон: «Русский лагерь», «Юрта», «Пристань», «Рыцарский лагерь». Будет действовать историческая настольная игротека, фудкорт «Сытный двор», лучный тир, купеческие палатки и другие площадки. Музыкальное сопровождение фестиваля обеспечивает группа «MystTerra».

Подробная информация – в группе https://vk.com/knyzestvotver. По всем вопросам также можно обращаться по телефону +7 961-140-83-56.

Организаторы фестиваля – управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, военно-патриотический, фольклорно-этнографический, историко-реконструкторский клуб «Дружина» при поддержке Комитета по делам молодежи Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области