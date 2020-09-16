Ученых Тверской области будут премировать за научные достижения

В Тверской области ученым и коллективам, ведущим научно-исследовательскую деятельность, будут присуждать премии Правительства региона в области науки и инноваций. Вопрос обсуждался на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое 16 сентября провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул – премии должны стать одним из механизмов, стимулирующих научное сообщество к работе по важным для региона направлениям исследований. Кроме того, они будут способствовать формированию условий для закрепления перспективных специалистов в Верхневолжье.

Получателями премий Правительства Тверской области могут стать студенты вузов, соискатели ученой степени кандидата или доктора наук, сотрудники организаций высшего образования и коллективы ученых, внесшие вклад в развитие науки и инноваций в Тверской области. Поощрения предусмотрены за успехи в научно-исследовательской работе, научной деятельности, разработку образцов новых техники и технологий.

В номинациях «Студент года» (размер поощрения 50 тыс. рублей), «Аспирант года» (100 тыс. рублей) и «Молодой ученый года» (100 тыс. рублей) победителей определят по четырем направлениям. Первое – инженерное дело, технологии, технические и математические науки; второе – естественные науки, медицина и биотехнологии; третье – сельскохозяйственные науки, природопользование и экология; четвертое – гуманитарные, педагогические науки и науки об обществе.

В номинации «Лучший коллектив ученых» предусмотрены награды 1, 2 и 3 степеней. Соответственно, размеры поощрений составят 250 тыс. рублей, 200 тыс. рублей и 150 тыс. рублей.

Определять победителей будет координационный совет по научной политике. В него войдут представители областного Правительства и Законодательного Собрания региона, вузов, областного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, Фонда развития промышленности и Ассоциации молодых ученых Тверской области.

Предполагается, что первые премии будут присуждены в ноябре этого года.

Пресс-служба Правительства Тверской области