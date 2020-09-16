Юнармейцы из Твери стали призерами литературного конкурса

Юнармейцы из Твери стали финалистами литературного конкурса «Герои Великой Победы». Он проводился по 8 творческим номинациям, участниками стали более 16 тысяч человек.

«Движение «Юнармия» – это важное патриотическое направление, которое развивается в России и Тверской области. Большое внимание уделяется комплексному воспитанию юных граждан, которые принимают участие в ключевых общественно значимых мероприятиях», – считает Игорь Руденя.

Воспитанники сводного юнармейского отряда «Сириус» города Твери Дмитрий Шестаков, Александра Новикова и Матвей Кондратьев успешно прошли три этапа конкурса и были награждены Почетным нагрудным знаком «Призер конкурса» от Союза писателей РФ. Ребята стали единственными представителями Твери, которые вышли в финал конкурса.

Почетный нагрудный знак «Призер конкурса» Всероссийского ежегодного литературного конкурса «Герои Великой Победы» является негосударственным общественным Всероссийским почетным знаком. Он вручается финалистам конкурса за патриотизм, гражданскую активность в сохранении и увековечении памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины.

Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» проводится ежегодно в целях сохранения и увековечения памяти о героизме и мужестве советских солдат, для формирования уважения к культурному и историческому прошлому России.

Пресс-служба Правительства Тверской области