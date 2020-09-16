Тверской области открыта «горячая линия» по вопросам санитарной безопасности и питания школьников

В Тверской области открыта «горячая линия» для родителей по мерам санитарной безопасности в школах Верхневолжья. Вопросы по этой теме, а также по организации горячего питания школьников, можно задать по телефону Министерства образования 8(4822) 32-10-53 (с 9.00 до 18.00 по будням) и по e-mail obr@tvobl.ru.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу обеспечить контроль за исполнением поручений Президента России Владимира Путина, в том числе по бесплатному питанию школьников. «Горячая линия» Министерства образования Тверской области поможет выявить актуальные для родителей школьников проблемы и найти пути их решения.

В образовательных организациях Тверской области с самого начала учебного года соблюдаются усиленные меры санитарно-эпидемиологической безопасности. За счёт областного бюджета в школы поставлены термометры и рециркуляторы воздуха.

«В Тверской области реализуется региональный проект по поставке в школы приборов для измерения температуры и рециркуляторов воздуха. На первом этапе мы выполнили норматив – один прибор на три аудитории. Надеюсь, что в ближайшее время обеспечим по одному рециркулятору в каждый школьный кабинет», – сообщил Игорь Руденя журналистам в ходе недавней рабочей поездки в Ржев.

Областному Министерству образования поручено произвести закупку приборов и в полном объеме обеспечить учреждения рециркуляторами.

С 1 сентября 2020 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина во всех субъектах страны введено бесплатное горячее питание для учеников начальных классов.

В этом году в Тверской области на обеспечение учеников начальной школы горячим питанием будет направлено более 261,4 млн рублей, из них большая часть – федеральные средства, что позволило в два раза повысить стоимость одного школьного обеда, а значит обеспечить более качественное и сбалансированное питание учеников.

Пресс-служба Правительства Тверской области