16 модульных фельдшерско-акушерских пунктов установят в Тверской области до конца 2020 года

16 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов устанавливают в Тверской области в текущем году. Финансирование работ обсуждалось 16 сентября на заседании Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Всего на изготовление, монтаж, оснащение и благоустройство ФАПов в 2020 году выделено более 100 млн рублей бюджетных средств. Они появятся в 15 муниципальных образованиях. В каждом предшествовала работа по определению участков под возведение конструкций – чтобы жителям удобно было их посещать.

Модульные здания установят до декабря 2020 года, после приемки оснастят оборудованием и мебелью, благоустройство прилегающей территории проведут в 2021 году. Игорь Руденя подчеркнул – в будущем благоустройство нужно включать в общий план установки ФАПов, чтобы учреждения сдавались «под ключ». Губернатор также поручил проработать вопрос газификации фельдшерско-акушерских пунктов региона.

Новые модульные ФАПы в 2020 году устанавливают в д. Луги Андреапольского муниципального округа, д. Фралево Бежецкого района, д. Кузнецово Вышневолоцкого городского округа, д. Улин Западнодвинского муниципального округа, д. Раково Зубцовского района, д. Красное и д. Устиново Кимрского района, д. Рачево Краснохолмского района, д. Гнездово Лихославльского района, д. Кривцово Нелидовского городского округа, д. Козлы Оленинского муниципального округа, д. Топалки Сандовского муниципального округа, с. Кой Сонковского района, д. Бирючево Спировского района, д. Орлово Старицкого района и д. Ново-Троицкое Торопецкого района.

Особое внимание уделено повышению комфорта и безопасности посетителей, надёжности устанавливаемых модулей. Так, предусмотрены крытые колясочные, детская площадка внутри ограждения, усиленная и утепленная входная дверь, антивандальные камеры видеонаблюдения, информационное табло и другие решения.

Новые ФАПы оснастят бактерицидными рециркуляторами, электрокардиографами, дефибрилляторами, кислородными ингаляторами, приборами для определения глюкозы в крови и другим медоборудованием. По поручению Игоря Рудени в перечень оборудования ФАПов также включен кондиционер.

Сейчас в регионе действует 551 ФАП. В Тверской области в течение пяти лет планируется обновить 40% действующей региональной сети фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в 2020-2024 годах установят 121 ФАП, проведут капитальный ремонт 96 учреждений.

Пресс-служба Правительства Тверской области