В Тверской области сокращен список документов для получения займов на льготных условиях

В связи с пандемией коронавируса на государственном уровне обеспечен ряд мер поддержки предпринимательской деятельности. В том числе снижены ставки по займам и сокращен список документов для их получения. На сегодняшний день ставки по всем займам регионального Фонда содействия кредитованию не превышают 4,25%.

Особая поддержка обеспечена бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Губернатор Игорь Руденя считает: в такой ситуации важно обеспечить стабильную работу предприятий.

«В Тверской области ведётся работа по поддержке экономики, малого бизнеса, самозанятых граждан. Выдаются льготные кредиты, предоставляются госгарантии, реализуются другие меры», – отметил Игорь Руденя.

Через Фонд содействия кредитованию Тверской области можно получить льготные займы. Процедуры максимально упрощены. Один из «сложных» документов – справка из Федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам, ее формирование занимало длительный промежуток времени. На время действия режима повышенной готовности временно отменена необходимость в предоставлении документа.

Также действуют сниженные ставки по займам. Так, если обычно ставка по займам «Доверие» и «Стандарт» составляет 7,5%, то сейчас их можно оформить под 4,25%.

По займу «Доверие» всем компаниям без ограничения по сферам деятельности предоставляется до 500 тыс. рублей на срок до 18 месяцев. Чтобы его получить, не нужно оформлять имущественный залог.

Заём «Стандарт» подойдет малому и среднему бизнесу в сфере торговли и услуг. Сумма – до 5 млн рублей, максимальный срок – 24 месяца.

Под 3% годовых можно получить заём «Приоритет+», он доступен предприятиям сферы производства, сельского хозяйства, туризма, молодежного предпринимательства, а также компаниям, работающим на экспорт.

На предоставленные средства предприятия могут приобрести, построить или отремонтировать помещения, купить технику, программное обеспечение и т.д.

Также Фонд содействия кредитованию предоставляет займы на специальных условиях для бизнеса моногородов Тверской области и предприятий в приоритетных сферах деятельности.

Всю подробную информацию по займам Фонда содействия кредитованию можно получить на сайте fondtver.ru, по телефонам 8(4822) 78-78-58 или 8 800 200-11-69.

Пресс-служба Правительства Тверской области