Президент России Владимир Путин наградил медиков Верхневолжья за вклад в борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал Распоряжение «О поощрении». Медики Тверской области удостоены благодарностей за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга. Поздравления представителям Верхневолжья в связи с этим событием направил Губернатор Игорь Руденя.

Благодарность Президента России объявлена врачу Нелидовской ЦРБ Антонине Дмитриевой, а также руководителю территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Тверской области Нине Морозовой.

«Многолетний опыт работы в сфере здравоохранения, преданность профессии и традициям российской медицины, безусловная компетентность принесли Вам заслуженное уважение коллег и пациентов. Желаю Вам новых успехов в деятельности, имеющей важное значение для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности Тверской области», – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Накануне, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была награждена главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева Каринэ Конюхова. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» было присвоено заведующей отделением Городской клинической больницы №7 Галине Лапиной.

С начала распространения коронавирусной инфекции благодарностей и государственных наград удостоилось большое количество медиков и сотрудников ведомств Тверской области.

Так, Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» было присвоено главному врачу областной клинической больницы Сергею Козлову, главному врачу специализированного Дома ребенка «Теремок» Татьяне Жомовой, заведующей отделением поликлиники Конаковской центральной районной больницы Ирине Нестеренко.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено заведующей клинико-диагностической лабораторией детской областной больницы Татьяне Ушаковой и заведующей отделением родильного дома №2 Елене Лагутиной.

Благодарности были объявлены заведующему хирургическим отделением Калининской центральной районной больницы Святославу Шестакову, врачу Центра имени В.П. Аваева Оксане Цихановской, медицинской сестре Калининской ЦРБ Юлии Факеевой.

Ордена Пирогова и медали Луки Крымского Ряд удостоены сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тверской области, биологи Евгения Зайцева, Анна Яшина и Надежда Русакова, врачи Татьяна Мелющенкова, Цовинар Лентнер, помощник врача Наталья Шулепина.

Почетной грамотой Президента РФ награждены сотрудники городской больницы №6: заместитель главного врача Майя Серегина, заведующий торакальным отделением Валерий Шопик, заведующие пульмонологическим отделением Ирина Головина и терапевтическим отделением Лилия Горшкова, заведующая лабораторией тверского Центра имени В.П. Аваева Ирина Гаспарян.