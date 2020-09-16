Жителям Тверской области предлагают узнать о своих предпринимательских способностях

Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» разработал тест на определение предпринимательских способностей. С его помощью можно узнать предрасположенности, сильные и слабые стороны личности.

В Тверской области большое внимание уделяется развитию малого и среднего предпринимательства, бизнесу оказывается поддержка в непростых эпидемиологических условиях. По мнению Губернатора Игоря Рудени, необходимо создавать условия для самореализации в этой сфере молодых людей.

«Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Игорь Руденя.

Тест состоит из нескольких блоков. За основу взяты наиболее эффективные методики исследования личности. В первом блоке предлагается выбрать подходящие геометрические фигуры в соответствии с методикой Сьюзен Деллингер. Далее авторы используют модификацию адаптированной методики Матвеева и другие подходы к определению личностных характеристик.

Заполнение анкеты занимает в среднем 15 минут. Уровень предпринимательских способностей определяется на основе результатов диагностики мотивации, умений, уровня самооценки. Далее участник тестирования скачивает результаты с подробной характеристикой по каждому пункту. По итогу участник тестирования определяет направления роста, и может выбрать соответствующую образовательную программу центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Тестирование будет полезно как для действующих предпринимателей, так и для тех, кто только планирует открыть своё дело. А также для каждого, кто хочет лучше узнать себя. Пройти тестирование можно по ссылке - mybusiness69.ru/business-test.