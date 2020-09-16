В Тверской области от гриппа и ОРВИ привито более 60 тысяч человек

В Тверской области 1 сентября стартовала вакцинальная компания от гриппа и ОРВИ. Вакцинация идет высокими темпами, уже привито более 60 тысяч человек. Прививочная кампания продлится по октябрь включительно.

Значимость проведения вакцинации на территории Верхневолжья обсуждалась в одном из прямых эфиров на телеканале «Россия 24» Тверь с участием Губернатора Игоря Рудени. Глава региона подчеркнул, что вакцина будет направлена во все муниципальные образования. Крупные предприятия смогут через районные больницы организовать вакцинацию сотрудников на рабочих местах.

В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

На сегодняшний день во всех медицинских учреждениях Тверской области есть вакцина для взрослого и детского населения «Совигрипп». Она содержит в своем составе актуальные штаммы гриппа и защищает организм, формируя иммунитет от тех штаммов, которые ожидаются в предстоящем эпидсезоне.

В этом году возможность сделать прививку получат 740 тысяч жителей Тверской области. Изначально предполагалось привить 560 тысяч человек. В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина и с учетом требований постановления Главного государственного санитарного врача России охват граждан вакцинацией увеличили.

Как подчеркнули в региональном Минздраве, вакцинироваться в этом году особенно важно, так как текущая эпидемиологическая ситуация осложняется сохраняющимся риском распространения новой коронавирусной инфекции. Сделать прививку в первую очередь необходимо гражданам из групп риска.

Вакцинация проводится в прививочных кабинетах медицинских организаций (всего их 111), а также выездными прививочными бригадами, которые работают в учреждениях образования и социального обеспечения, а также на системообразующих предприятиях региона и в труднодоступных населенных пунктах.

Помимо государственных медицинских учреждений прививку против гриппа делают в частных организациях здравоохранения.

Пресс-служба Правительства Тверской области