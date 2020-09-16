Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 сентября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. 4371 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за последние сутки 20 человек.

В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 173774, в том числе за последние сутки их проведено 921.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5780 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1191 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

218 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1863

Кимры 564

Конаковский район 445

Ржев 432

Калининский район 292

Лихославльский район 243

Торжок 259

Вышневолоцкий городской округ 185

Максатихинский район 147

Осташковский городской округ 127

Бологовский район 125

Кашинский городской округ 84

Рамешковский район 76

Бежецкий район 76

Ржевский район 71

Андреапольский муниципальный округ 69

Кимрский район 68

Зубцовский район 64

Торопецкий район 65

Нелидовский городской округ 55

Кесовогорский район 50

Оленинский муниципальный округ 47

Старицкий район 45

Лесной муниципальный округ 44

Селижаровский район 38

Торжокский район 37

Спировский район 36

Калязинский район 28

Весьегонский муниципальный округ 25

Сонковский район 24

Западнодвинский муниципальный округ 24

Кувшиновский район 22

Краснохолмский район 11

Удомельский городской округ 10

Фировский район 7

Бельский район 5

Жарковский район 5

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

ЗАТО Озёрный 3

Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области