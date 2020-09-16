Фонд развития моногородов направит 130 млн рублей на создание инфраструктуры тепличного комплекса в Кувшиново

Фонд развития моногородов выделит средства на строительство сетей водоотведения, газо- и электроснабжения, а также котельной для тепличного комплекса «Кувшиновский» на территории моногорода Кувшиново Тверской области. Средства Фонда составят более 130 млн рублей.

Создание на монотерриториях новых предприятий, рабочих мест, комфортной среды – важное направление развития экономики и промышленности региона.

«В моногородах необходимо активизировать реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособных предприятий, социальное благополучие жителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Реализация инвестиционного проекта позволит создать на территории Кувшиново крупное агропромышленное предприятие для круглогодичного выращивания овощей. На его базе появится порядка 70 новых рабочих мест. Также инвестпроект поможет привлечь в экономику моногорода порядка 1,2 млрд рублей инвестиций.

Инновационный тепличный комплекс «Кувшиновский» станет одним из крупнейших предприятий района. Его площадь составит 15 га, производственная мощность – до 14 тыс. тонн овощей и зеленых культур в год. В теплицах будут выращиваться огурцы (10350 тонн в год), томаты защищенного грунта (3300 тонн в год), а также салат и зеленые культуры.

На сегодняшний день уже принято решение о финансировании первой очереди тепличного комплекса в сумме более 950 млн руб. Всего в реализацию проекта в Кувшиново инвестируется более 4,5 млрд рублей.

Строительство тепличного комплекса ведется с использованием мер поддержки государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Тверская область активно работает с Фондом развития моногородов, созданного госкорпорацией для российских монотерриторий. В 2018 году Тверская область заключила с МОНОГОРОДА.РФ соглашение о сотрудничестве.

Пресс-служба Правительства Тверской области