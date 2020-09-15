Губернатор Игорь Руденя и заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов сообщили об увеличении объемов газификации Тверской области

15 сентября Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел встречу с заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым. Главными темами стали реализация планов по газификации региона до 2025 года и модернизация системы теплоснабжения города Твери.

«Мы пришли к соглашению – в Тверской области будут существенно увеличены объемы по программе газификации на 2021-2025 годы. Этот процесс по поручению Президента России Владимира Путина в Тверской области с 2021 года получает серьезное развитие. Приоритеты для нас – ржевское, нелидовское направления, северо-восток, а также модернизация уже имеющейся газотранспортной системы. Все должно идти в связке с укреплением платежной дисциплины», – сообщил журналистам Игорь Руденя.

«В ближайшее время будет подписана программа на 2021-2025 годы, которая даст старт новому витку газификации Тверской области. На эти цели направим значительные средства – гораздо больше, чем в предыдущие годы. Будут газифицированы как крупные, так и небольшие населенные пункты», – прокомментировал итоги встречи Виталий Маркелов.

Главные направления газификации – ветки от Ржева до Нелидово, Западной Двины, городов Белый, Торопец, Весьегонск, Удомля, поселка Сандово, село Лесное.

В 2021 году по программе газификации при участии Газпрома предусмотрено завершение работ по строительству газопроводов до поселка Жарковский, населенных пунктов Калязинского, Старицкого районов, Осташковского городского округа.

В 2022 году планируется завершить строительство газопровода до Красного Холма, Молоково, объектов Старицкого, Сонковского районов. Кроме того, предусмотрено техническое перевооружение ряда газораспределительных станций.

Виталий Маркелов отметил, что в настоящее время выполняется технико-экономическое обоснование с оценкой вариантов модернизации и развития системы централизованного теплоснабжения.

По мнению Игоря Рудени, необходимо выбрать оптимальный вариант развития системы централизованного теплоснабжения в Твери с учетом его дальнейшей застройки.

Пресс-служба Правительства Тверской области