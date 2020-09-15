Тверская область примет международный фестиваль искусств и народного творчества

С 25 по 27 сентября в Тверской области состоится Международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит». Его особенность состоит в том, что каждый транзитный цикл осуществляется в течение двух лет серией концертов в регионах Российской Федерации.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, презентация выставочной экспозиции, показ этнографических фильмов, экскурсионная программа по историко-культурным объектам Тверской области. Участники фестиваля посетят столицу тверской Карелии – город Лихославль.

26 сентября в 15.00 во Дворце Культуры «Пролетарка» состоится главное событие фестиваля – концерт «Народная музыка и инструменты: звучание времени», с участием творческих коллективов Тверской области, республик Карелия и Башкортостан.

Пресс-служба Правительства Тверской области