Тверская область примет международный фестиваль искусств и народного творчества

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С 25 по 27 сентября в Тверской области состоится Международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит». Его особенность состоит в том, что каждый транзитный цикл осуществляется в течение двух лет серией концертов в регионах Российской Федерации.
В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, презентация выставочной экспозиции, показ этнографических фильмов, экскурсионная программа по историко-культурным объектам Тверской области. Участники фестиваля посетят столицу тверской Карелии – город Лихославль.
26 сентября в 15.00 во Дворце Культуры «Пролетарка» состоится главное событие фестиваля – концерт «Народная музыка и инструменты: звучание времени», с участием творческих коллективов Тверской области, республик Карелия и Башкортостан.
Пресс-служба Правительства Тверской области