Тверская область по проекту «Сохранение лесов» планирует до 100% довести уровень оснащенности лесопожарной техникой

299 единиц противопожарной техники поступило в Тверскую область благодаря участию Верхневолжья в национальном проекте «Экология». Реализация регионального проекта «Сохранение лесов» обсуждалась на заседании областного Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени 15 сентября.

«Одна из целевых задач национального проекта – максимально полное восстановление лесов. В этом направлении проводим огромную работу, в том числе по возращению угодий в Гослесфонд», – отметил Игорь Руденя.

В прошлом году в Гослесфонд было передано 4,8 тыс. га земель в Тверской области, в планах на этот год – пополнить фонд на 65,9 тыс. га. Это позволяет предотвратить вырубки леса на землях сельхозназначения, уже не пригодных для введения в сельхозоборот.

Сейчас Тверская область является лидером в стране по объемам лесовосстановления. В 2020 году показатель достиг 10 тыс. га. Задача в рамках национального проекта – обеспечение 100%-ного баланса выбытия и воспроизводства лесов к 2024 году через восстановление всех вырубленных и погибших насаждений.

Усиливается работа по охране лесных угодий благодаря закупке новой техники в филиалы ЛПЦ Тверьлес. Оснащенность лесопожарной техникой и оборудованием на начало проекта составляла 57%, сейчас показатель равен 74%, в планах – к 2024 году довести его до 100%.

Для муниципалитетов закуплено 26 новых лесопожарных машин, 177 единиц оборудования для борьбы с возгораниями, 96 наименований лесохозяйственной техники.

Пресс-служба Правительства Тверской области