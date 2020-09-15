По национальному проекту «Экология» в Тверской области рекультивируют свалки, внедряют раздельный сбор мусора и усиливают экологическое воспитание

Шесть свалок рекультивируют в Тверской области в рамках реализации национального проекта «Экология» до 2024 года. Долю твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, планируется довести почти до 50%, на обработку – до 100%. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 15 сентября провел Губернатор Игорь Руденя.

«Создавая модель обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе, мы не планировали, не планируем и не будем работать с завозом мусора из других регионов, – подчеркнул Игорь Руденя. – Все наши мощности, схема оборота ТКО основана на расчетах под внутренние потребности. И если есть спекуляции, просил бы об этом открыто и незамедлительно сообщать в Правительство Тверской области. У нас не будет бизнеса по завозу отходов на территорию региона. А все попытки это сделать будут иметь правовую и процессуальную оценку федеральных органов».

В Тверской области в 2020 году планируют начать технический этап рекультивации свалок твердых коммунальных отходов в Кимрах и Нелидово. До 2023 года рекультивируют свалку на 13-м км Бежецкого шоссе под Тверью. Также запланирована работа по объектам накопленного вреда в Бологое, Фирово, Краснохолмском муниципальном округе.

Регион реализует новые принципы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Внедряется система раздельного сбора мусора. Она уже действует в Твери и Калининской районе. Далее она будет распространена в Ржеве, Нелидово, Вышнем Волочке, Торжке.

Модернизирован мусоросортировочный комплекс на 21-м км Бежецкого шоссе – его мощность увеличена на 60%. В регионе запланировано строительство еще нескольких мусоросортировочных комплексов, перегрузочных станций.

При внедрении новых принципов в сфере ТКО Игорь Руденя отметил особую роль экологического воспитания граждан. Сейчас в шести школах Твери внедрен проект «Экошкола: разделяя – сохраняй», где ребятам рассказывают, в том числе о раздельном сборе мусора. В учреждениях установлены специальные контейнеры, для школьников проводят экскурсии и экоуроки.

Губернатор считает, что этот опыт нужно внедрять в детских садах и колледжах региона.

Кроме того, с использованием ресурсов Программы поддержки местных инициатив планируется обновление контейнерных площадок. Такие проекты успешно реализуют Андреапольский, Оленинский муниципальные округа, Осташковский городской округ.

Игорь Руденя поручил отраслевым Министерствам внести предложения по обновлению и созданию новых площадок для сбора бытовых отходов в муниципалитетах региона. Реализовать проект предполагается в течение ближайших двух-трех лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области