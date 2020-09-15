Президент России Владимир Путин наградил медиковВерхневолжьяза добросовестную работу

14 сентября Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами». За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награждены медики Тверской области. Поздравления награжденным направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. АваеваКаринэ Конюхова.

«Вы посвятили многие годы профессиональной карьеры повышению качества и доступности медицинских услуг в нашем регионе, стали одним из выдающихся руководителей в системе здравоохранения Тверской области. Ваши неоценимые знания и опыт будут и способствовать формированию современной и эффективной системы медицинской помощи жителям Верхневолжья», – говорится в поздравлении Губернатора, адресованном КаринэКонюховой.

Каринэ Конюхова руководитЦентром специализированных видовмедицинской помощи им. В.П. Аваева - единственной в Тверской области организацией, оказывающей жителям Верхневолжьяпомощь дерматовенерологического профиля. Под ее началом трудится 278 человек. Каринэ Александровна постоянно совершенствует работу вверенного ей учреждения, внедряет в практику новейшие подходы в лечении заболеваний.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено заведующей отделением Городской клинической больницы №7 Галине Лапиной.

«Вы опытный профессионал, добившийся значимых успехов в развитии региональной системы здравоохранения, посвятивший себя заботе о здоровье жителей Тверской области. Не сомневаюсь, что знания, преданность своему делу, уважение коллег будут и впредь выступать залогом Ваших новых успехов в труде на благо Верхневолжья», ­– отмечено в телеграмме от главы региона.

Галина Лапина работает в отрасли здравоохранения уже 44 года. В своем отделении уделяет много внимания внедрению новых методик диагностики, лечения, и обследования больных. При непосредственном участии Галины Михайловны организованы кабинетыультразвуковой допплерографии, иглорефлексотерапии, немедикаментозного метода лечения пациентов.

Пресс-служба Правительства Тверской области