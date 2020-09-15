Более 80 дворовых и общественных пространств благоустроят в городах и поселках Тверской области в 2021 году

В 2021 году в Тверской области будут приведена в нормативное состояние 81 дворовая и общественная территории. Это парки, скверы, мемориалы и дворы в 38 муниципальных образованиях Верхневолжья. Решение принято 15 сентября на заседании регионального Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«В первую очередь благоустройство затронет любимые места жителей региона. Программа базируется на рейтинге пожеланий местного населения. Такая система была заявлена Президентом России Владимиром Путиным, сейчас она реализуется на территории региона. Это ключевая работа, которая, совместно с жителями региона, позволит привести в надлежащее состояние города и общественные пространства», – отметил Игорь Руденя.

В столице Верхневолжья ремонтные работы по благоустройству начнутся на набережных Мигаловская и Афанасия Никитина, а также во дворах по улице Советскойи проспекту Чайковского. В Бежецке изменения затронут территорию у кинотеатра «Юбилейный», сквер Горького и Ленина, а также парк на набережной рядового Николаева. В Вышнем Волочке работы пройдут в Венециановскоми Петровском скверах, на набережной Олега Матвеева. Во Ржеве благоустройство будет проведено в парке у памятника «Паровоз», по улице Большая Спасскаязаменят плитку на пешеходной дорожке, на Советской площади создадутскейт-парк.

Работы по благоустройству территорий, созданию на них молодежных зон, площадокдля спорта и отдыха в следующем году будут проведены практически во всех районных центрах Верхневолжья.

В течение четырех лет планируется благоустроить 277 общественных и 70 дворовых территорий. Таким образом, к 2024 году в Тверской области до 61% будет увеличена доля городов с благоприятной средой.

В 2019 году на территории Верхневолжья благоустроили 93 общественных пространства и 56 дворовых территорий. По качеству и значимости проведенных работ по итогам года Тверская область вошла в пятерку лучших регионов Центрального федерального округа.

Пресс-служба Правительства Тверской области