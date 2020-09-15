В Тверской области построят и реконструируют 25 объектов для обеспечения населения чистой водой и снижения сбросов в Волгу

В Тверской области по национальному проекту «Экология» построят и реконструируют 25 объектов для обеспечения населения чистой водой и снижения сбросов сточных вод в Волгу. Реализации проекта в Верхневолжье рассмотрена 15 сентября на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Задачами проекта «Экология» в Тверской области является сокращение выбросов в бассейн реки Волги, повышение качества питьевой воды для населения. Для нас ответственная задача - содержать реку №1 в надлежащем состоянии. Это не просто символ нашей территории, водный объект имеет ключевое значение для нашего дальнейшего развития», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор поддержал предложение главы Андреапольского муниципального округа Николая Баранника о необходимости приведения в порядок и реки Западная Двина, еще одного крупного истока Верхневолжья.

Игорь Руденя отметил – с учетом того, что Западная Двина протекает по территории нескольких государств, проект может развиваться как международный.

Всего по проекту «Оздоровление Волги» запланировано строительство и реконструкция 8 очистных сооружений и систем водоотведения в 8 муниципалитетах. Это позволит сократить к 2024 году сброс сточных вод в реку на 62,3 млн куб м в год.

В 2020-м началась реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений в Твери и первый этап реконструкции очистных сооружений в Конаково. Планируется заключить контракты на реконструкцию очистных сооружений в селе Городня со строительством напорной линии

от посёлка Радченко Конаковского района, а также сооружений в Торжке. Участниками проекта до 2024 года также станут Старица, Калязин, Осташков, Бежецк.

Глава региона подчеркнул: одно из главных направлений регионального проекта «Чистая вода» – модернизации систем водоснабжения и водоотведения крупнейших городов области Твери и Ржева.

В этом году запланировано заключение контракта на реконструкцию водозаборных сооружений Ржев-1 и Ржев-2, а также системы подготовки питьевой воды в районном центре.

«Для Ржева проблема качества воды - одна из самых актуальных. Благодаря включению городских объектов в национальный проект, ее удастся решить, тем самым сделав жизнь в городе более комфортной. Это стало возможным за счёт поддержки со стороны Правительства региона», - отметил директор Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский, который по итогам выборов 13 сентября избран депутатом Законодательного Собрания региона по Ржевскому округу с результатом 49,52%.

В Твери ведется модернизация водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста протяжённостью 7,5 км. Работы ведутся и в посёлке Кесова Гора – здесь реконструируют водозабор и систему водоочистки.

По проекту «Чистая вода» до 2024 года на территории Верхневолжья построят и реконструируют 17 объектов питьевого водоснабжения. Главная задача – обеспечить качественной питьевой водой 99% городского населения и 85,8% всего населения Тверской области.

По проекту «Сохранение уникальных водных объектов» также ведется расчистка русел рек. До 2024 года приведут в порядок реку Кашинку в Кашинском городском округе, участки озера Селигер в Осташковском городском округе.

Пресс-служба Правительства Тверской области