Президент России Владимир Путин наградил фронтовиков Тверской области государственными наградами

Указом Президента России Владимира Путина Ордена Почета удостоены участники Великой Отечественной войны: Иван Петрович Афанасьев, Борис Иванович Воробьев, Иван Михайлович Овинников, Ашот Смбатович Оганесов, Мария Ивановна Потапова, Мария Николаевна Сидорова, Арсений Михайлович Сухопаров, Иван Алексеевич Хвостенко, Николай Макарович Черных, Евгений Михайлович Шелехов. Поздравления фронтовикам направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что Президентом Российской Федерации по достоинству оценен вклад каждого из награжденных в общественную деятельность, укрепление системы социальной поддержки ветеранов, патриотическое воспитание молодежи в Тверской области.

«Благодаря нравственной силе и энергии таких выдающихся людей сохраняется память о подвиге легендарного поколения победителей, героических страницах истории нашей Родины» - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Иван Петрович Афанасьев во время войны служил в 850 артиллерийском полку 271 стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа. 1 января 1943 года пошел в бой в Чечено-Ингушской автономной республике, затем по Ставропольскому краю. Воевал на Донбассе, освобождал Горловку. В 1948 году на танке ИС 3 участвовал в параде Победы. Имеет Орден Красной Звезды, две медали «За взятие Берлина», медаль «За боевые заслуги» и несколько юбилейных медалей.

В августе 1942 года немецкая полевая жандармерия конвоировала одиннадцатилетнего Бориса Воробьева в Смоленскую область. После освобождения Сычевки, где он находился до 1943 года, с советской армией вернулся в город Ржев, где шли ожесточенные бои. Его как сына полка приняли в одну из дивизий, с которой он впоследствии дошел до Берлина.

Иван Михайлович Овинников служил с ноября 1943 года на 3-м Белорусском фронте, а после войны - в Вооруженных Силах СССР. Имеет Орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медали «За выслугу лет» 3-х степеней.

Ашот Смбатович Оганесов – артиллерист, в войну работал токарем на Станкостроительном оборонном заводе в Ростове-на-Дону. Имеет медаль «За боевые заслуги» и несколько юбилейных медалей.

Мария Ивановна Потапова на фронте служила медсестрой здравпункта авиационного полка дальнего действия 5-ой Воздушной армии на 1-ом Украинском фронте. После войны работала в госпитале города Кунгура Уральского военного округа, медсестрой лазарета Таманской дивизии в Калинине, в воинской части Ржевского района. Имеет Орден «Великой Отечественной войны» II степени и 19 юбилейных медалей.

Учитель по образованию Мария Николаевна Сидорова служила в 39-й армии Калининского фронта, при воинских частях в Восточной Пруссии, Ельце и Ржеве. Награждена Орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями «За Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «За освобождение города Калинина».

Арсений Михайлович Сухопаров в начале войны был прикреплен к аэродрому радистом, участник обороны Сталинграда (в составе 8 воздушной армии 4-й Украинского фронта координировал переправу через реку во время Сталинградской битвы). Победу встретил в Моравской Остраве (Чехословакия). Служил в Украине до 1946 года. Имеет медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За отвагу», медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Ивана Алексеевича Хвостенко осенью 1944 года в возрасте 17 лет призвали на военную службу в 30-ю механизированную бригаду 9-й механизированной дивизии 6-й танковой армии. Службу проходил в составе 354-го запасного стрелкового полка, до апреля 1945 года – в Башкирии, в районе станции Алкино, позже – в городе Шуя Ивановской области. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями.

Николай Макарович Черных участвовал в войне с Японией, служил на Дальнем Востоке в артиллерийских частях. Был топографом-вычислителем и разведчиком. С 1973 года работал директором стадиона имени «Юных пионеров» в городе Калинине. Награжден Орденом Отечественной войны, медалью «За Победу над Германией». В общей сложности у Николая Макаровича 25 медалей.

Евгений Михайлович Шелехов пошел в армию в 1943 году. После обучения военному делу был отправлен на передовую, где осуществлялась масштабная операция «Багратион» под командованием Г.К. Жукова. Был ручным пулеметчиком. Награжден Орденом Отечественной Войны II степени, Орденом Жукова, медалями «За победу над Японией» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Пресс-служба Правительства Тверской области