Областной дворец культуры приглашает МИР СНОВА ПОЛОН КРАСОК ЯРКИХ: БЕРНОВО, ПУШКИН – В «ПРОЛЕТАРКЕ»!

19 сентября 2020 года в 12.00 в Большом концертном зале Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» состоится торжественное мероприятие, посвященное 50 - летию традиционных ежегодных Пушкинских праздников в Берново.

В юбилейной концертной программе «Осенние досуги» примут участие артисты Тверской областной академической филармонии, лучшие творческие коллективы г.г. Старица и Торжок, а также Народный ансамбль эстрадного танца «Фантазия» (рук. Светлана Саламова) и Народный театр «Диалог» (рук. Антон Кульманов) Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка».

Тверской земле несказанно повезло…Ведь именно она вдохновляла, подпитывала своей удивительной красотой творчество музыкантов, писателей и поэтов. Здесь черпал вдохновение и писал свои великие произведения А.С.Пушкин. Поэт изъездил всю Россию, и с каждым новым прикосновением еще больше влюблялся в нее.

Его путь по России составил около 35 тысяч верст, из которых половину он проехал по Петербургско – Московскому тракту. Это сотни верст по Тверской губернии, по «гордым волжским берегам». Более 20 раз проездом бывал А.С.Пушкин и в Торжке, Новоторжском уезде, останавливался в гостинице, где встречала его та самая Пожарская, что варила «славный квас» и жарила «славные котлеты». Под Торжком, в погосте Прутня нашла свой последний приют и Анна Керн, которой суждено было стать «чудным мгновением» великого поэта…

Неразрывно связано с именем А.С.Пушкина и старинное село Берново, известное еще с XVI века как родовое гнездо Вульфов. Поэт проводил здесь время в обществе старых друзей, отдыхал от суеты столичной жизни… На этой земле он написал свои стихотворные произведения: «Цветок», «Анчар», «Роман в письмах», «Зимнее утро», отдельные фрагменты «Евгения Онегина». Неслучайно, именно в с. Берново Старицкого района, в 98 км от Твери, теперь уже на территории музея А.С.Пушкина, ровно полвека (с 1970 г.) из года в год проводится праздник, посвященный Дню рождения поэта. В разные годы он собирает вокруг себя от 3 до 10 тысяч зрителей – поклонников его великих творений, над которыми не властно «ни время, ни пространство».

-За эти годы созданы два пушкинских музея – в Бернове и Торжке, реставрированы мемориальные здания, благоустроены старые парки, сооружены памятники Пушкину, традиционным стал и пушкинский праздник, - напишет позднее в своей книге «Мои осенние досуги» советский и российский поэт – сатирик, писатель, журналист, общественный деятель и патриот Верхневолжья Алексей Пьянов.

Название этого произведения и легло в основу праздничной юбилейной программы «Осенние досуги», задуманной ее организаторами – Комитетом по культуре Тверской области, творческой мастерской Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка», а также Тверским государственным объединенным музеем и музеем Пушкина в Берново. Мероприятие пройдет с участием и при поддержке Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького, Тверского центра детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина, библиотечных систем г.г. Торжок и Старица, Всероссийского историко – этнографического музея в Торжке. В качестве почетных гостей приглашены: Союз Российских писателей и Дом поэзии Андрея Дементьева.

Но, сама подготовка такого праздника просто обязывала пропитаться атмосферой и надышаться воздухом тех уголков Верхневолжья – где великий поэт черпал свое вдохновение! Именно поэтому, в канун юбилейных мероприятий, прошли творческие встречи в Берново и «круглый стол» в Торжке с участием историков, поэтов и краеведов, представителей власти и отрасли культуры, чья профессиональная деятельность неразрывно связана с творчеством Пушкина на Тверской земле. Итог этих встреч – придание свежих сил и нового звучания каждому из уголков, где жил и работал великий поэт, а также объединение детей и молодежи вокруг традиционных ценностей – любви к слову, лучших традиций прошлого и культурного наследия Пушкина.

Не случайно, одним из центральных событий торжественного мероприятия 19 сентября на пролетарской «Территории Творчества» станет встреча и церемония награждения участников областного детско – юношеского конкурса «#Читаемвместе»…Пушкина. Творческое соревнование чтецов Верхневолжья родилось ровно год назад в тесном партнерстве Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» и Государственной телерадиокомпании «Тверь».

Несмотря на то, что конкурс «#Читаемвместе» -2020 пришелся на период ограничений и запретов в связи со сложной санитарно – эпидемиологической обстановкой в стране и Тверском регионе, дети сами напомнили о себе… В конкурсную комиссию, в онлайн – формате, поступило около 30 работ из всех уголков Тверской области. С учетом качества присланного материала, большинство из них будет транслироваться в эфире Государственной телерадиокомпании «Тверь» - надежного информационного партнера Дворца и одного из учредителей Конкурса. Лучшие - прозвучат на юбилейной концертной площадке 19 сентября и будут отмечены специальными призами организаторов. Но, все же главным станет приз зрительских симпатий, который большинством голосов определит народное голосование на сайте Государственной телерадиокомпании «Тверь».

В этот же день, сразу по завершении праздничных мероприятий, в Малом зале Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» стартует кинофестиваль детских и взрослых фильмов «У лукоморья», поставленных по мотивам произведений А.С.Пушкина. По предварительным заявкам вход свободный для всех желающих! Ежедневно, в период с 19 по 30 сенртября, зрителям всех возрастов будет предложено более 15 мультфильмов, сказок и кинолент. Самых активных посетителей пушкинского кинофестиваля 1 октября 2020 года, ждет специальный приз от организаторов – сертификат на бесплатное посещение музея Пушкина в Берново!

Добро пожаловать на праздник! Приходите, наслаждайтесь, выигрывайте!