Областной дворец культуры приглашает МИР СНОВА ПОЛОН КРАСОК ЯРКИХ: БЕРНОВО, ПУШКИН – В «ПРОЛЕТАРКЕ»!

posted by Максим Малахов on вт, 09/15/2020 - 11:51
 
19 сентября 2020 года в 12.00  в Большом концертном зале Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка»  состоится торжественное мероприятие, посвященное 50 -    летию  традиционных ежегодных  Пушкинских праздников в Берново.  
 
В юбилейной  концертной  программе «Осенние досуги» примут  участие артисты Тверской областной академической филармонии, лучшие творческие коллективы  г.г. Старица и Торжок, а также Народный ансамбль эстрадного танца «Фантазия» (рук. Светлана Саламова) и Народный  театр «Диалог» (рук. Антон Кульманов) Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка». 
Тверской земле несказанно повезло…Ведь именно она вдохновляла, подпитывала своей удивительной красотой творчество музыкантов, писателей и поэтов. Здесь  черпал вдохновение и писал свои великие произведения  А.С.Пушкин.  Поэт изъездил всю Россию,  и с каждым новым прикосновением  еще больше влюблялся в нее. 
Его путь по России составил около 35 тысяч верст, из которых половину он проехал по Петербургско – Московскому тракту. Это сотни верст по Тверской губернии, по «гордым волжским берегам». Более 20 раз проездом  бывал   А.С.Пушкин и в Торжке, Новоторжском  уезде, останавливался в гостинице, где встречала его та самая Пожарская, что варила «славный квас» и жарила «славные котлеты». Под Торжком, в погосте Прутня нашла свой последний приют и Анна Керн, которой суждено было стать «чудным мгновением» великого поэта…
Неразрывно связано  с именем А.С.Пушкина и  старинное  село  Берново, известное еще  с XVI века как  родовое гнездо Вульфов. Поэт проводил здесь время в обществе старых друзей, отдыхал от суеты столичной жизни… На этой земле он написал свои стихотворные произведения: «Цветок», «Анчар», «Роман в письмах», «Зимнее утро», отдельные фрагменты «Евгения Онегина». Неслучайно, именно в с. Берново  Старицкого района,  в 98 км от Твери,  теперь уже  на территории музея А.С.Пушкина,  ровно  полвека (с 1970 г.) из года в год проводится праздник, посвященный Дню рождения поэта. В разные годы он собирает вокруг себя от  3 до 10 тысяч зрителей – поклонников его великих творений, над которыми не властно «ни время, ни пространство».
-За эти годы  созданы два пушкинских музея – в Бернове и Торжке, реставрированы мемориальные здания, благоустроены старые парки, сооружены памятники Пушкину, традиционным стал и пушкинский праздник, -  напишет позднее в своей книге  «Мои осенние досуги» советский и российский поэт – сатирик, писатель, журналист, общественный деятель и патриот Верхневолжья  Алексей Пьянов. 
Название этого произведения  и легло в основу праздничной юбилейной программы «Осенние досуги», задуманной ее организаторами – Комитетом по культуре Тверской области, творческой мастерской Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка», а также   Тверским государственным объединенным музеем  и  музеем Пушкина в  Берново.    Мероприятие пройдет с участием и  при поддержке Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького, Тверского центра детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина, библиотечных систем г.г. Торжок и Старица, Всероссийского историко – этнографического музея в Торжке. В качестве  почетных гостей приглашены: Союз Российских писателей  и  Дом поэзии Андрея Дементьева.
Но, сама подготовка такого праздника просто обязывала пропитаться атмосферой и надышаться воздухом тех уголков Верхневолжья – где великий поэт черпал свое вдохновение! Именно поэтому, в канун юбилейных мероприятий, прошли творческие встречи в Берново и «круглый стол» в Торжке с участием  историков, поэтов и краеведов, представителей власти и отрасли культуры, чья  профессиональная деятельность  неразрывно связана с творчеством  Пушкина на Тверской земле. Итог этих встреч – придание  свежих  сил и нового звучания каждому из уголков, где жил и работал  великий поэт, а также  объединение  детей и молодежи  вокруг традиционных ценностей – любви к слову, лучших традиций прошлого и  культурного наследия  Пушкина.
Не случайно, одним из центральных событий торжественного мероприятия 19 сентября на  пролетарской «Территории Творчества» станет встреча и церемония награждения участников областного  детско – юношеского конкурса  «#Читаемвместе»…Пушкина. Творческое соревнование чтецов Верхневолжья  родилось ровно год назад  в  тесном партнерстве  Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» и Государственной телерадиокомпании «Тверь».
Несмотря на то, что конкурс «#Читаемвместе» -2020 пришелся   на    период ограничений  и запретов в связи со сложной санитарно – эпидемиологической обстановкой в стране и Тверском регионе, дети сами напомнили о себе… В конкурсную комиссию, в онлайн – формате,  поступило около 30  работ из всех уголков Тверской области. С учетом качества присланного материала, большинство из них будет транслироваться в эфире  Государственной телерадиокомпании «Тверь»  - надежного  информационного партнера Дворца и одного из учредителей  Конкурса. Лучшие -  прозвучат  на юбилейной концертной площадке 19 сентября и будут отмечены специальными призами организаторов. Но, все же главным станет приз зрительских симпатий, который большинством голосов определит народное голосование на сайте Государственной телерадиокомпании «Тверь».
В этот же день, сразу по завершении праздничных мероприятий,  в Малом зале Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» стартует  кинофестиваль детских и взрослых фильмов «У лукоморья», поставленных по мотивам  произведений А.С.Пушкина. По предварительным заявкам вход свободный для всех желающих! Ежедневно, в период с 19 по 30 сенртября, зрителям всех возрастов будет предложено более 15  мультфильмов, сказок и кинолент.  Самых активных посетителей пушкинского кинофестиваля 1 октября 2020 года,  ждет  специальный приз от  организаторов  –  сертификат на бесплатное посещение музея  Пушкина в  Берново!
 
Добро пожаловать на праздник! Приходите, наслаждайтесь, выигрывайте!