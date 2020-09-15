В Тверской области объявлен дополнительный конкурс на выплату педагогам одного миллиона рублей

В Тверской области ведется дополнительный конкурсный отбор на предоставление компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей педагогам, переезжающим на работу в сельскую местность и города с населением до 50 тысяч человек.

Эта мера поддержки педагогов введена в 2020 году по поручению Президента РФ Владимира Путина. По мнению Губернатора Игоря Рудени, обеспечение квалифицированными кадрами сельских школ и школ в небольших городах Тверской области является одним из важных условий комплексного развития таких территорий.

Документы на дополнительный конкурс для получения единовременной выплаты принимаются до 30 сентября 2020 года. Компенсация предоставляется педагогам со средним профессиональным или высшим образованием в возрасте до 55 лет. Специалисты должны трудоустроиться в соответствии с трудовым законодательством, исполнять обязанности в течение 5 лет со дня заключения договора. Подробно с условиями программы можно ознакомиться на портале программы «Земский учитель» https://zemteacher.edu.ru/conditions.

1 млн рублей педагоги могут потратить по своему усмотрению. В основном компенсацию направляют на решение жилищного вопроса.

По результатам первого конкурсного отбора выплата уже предоставлена 7 педагогам. С ними заключены трудовые договоры для работы в школах городов Кимры, Вышний Волочек, Кашин, Осташков, Зубцов, деревень Рязаново Калининского района и Ново-Ивановское Кимрского района.

Педагогические коллективы пополнились учителями русского языка и литературы, математики, истории, химии, биологии.

Для работы в школах Тверской области учителя переехали из Новосибирской, Оренбургской, Воронежской областей, Краснодарского края, Ставрополья и Подмосковья.

Всего на предоставление единовременных выплат педагогам в 2020 году из федерального бюджета предусмотрено 9,2 млн рублей, из областного – 1,8 млн рублей. Таким образом, в текущем году поддержка может быть оказана 11 учителям Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области