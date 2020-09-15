Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 сентября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. 4351 заразившийся излечился от инфекции. В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 172853, в том числе за последние сутки их проведено 1001.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5755 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1187 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
217 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1857
Кимры 563
Конаковский район 444
Ржев 430
Калининский район 291
Лихославльский район 243
Торжок 258
Вышневолоцкий городской округ 185
Максатихинский район 142
Осташковский городской округ 127
Бологовский район 123
Кашинский городской округ 84
Рамешковский район 76
Бежецкий район 76
Ржевский район 71
Андреапольский муниципальный округ 69
Кимрский район 68
Зубцовский район 64
Торопецкий район 65
Нелидовский городской округ 55
Оленинский муниципальный округ 47
Кесовогорский район 48
Старицкий район 45
Лесной муниципальный округ 44
Селижаровский район 38
Торжокский район 36
Спировский район 36
Калязинский район 28
Весьегонский муниципальный округ 25
Сонковский район 24
Западнодвинский муниципальный округ 23
Кувшиновский район 22
Краснохолмский район 10
Удомельский городской округ 10
Фировский район 7
Бельский район 5
Молоковский район 4
Жарковский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
ЗАТО Озёрный 3
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области