Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 сентября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 26 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. 4351 заразившийся излечился от инфекции. В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 172853, в том числе за последние сутки их проведено 1001.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5755 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1187 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

217 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1857

Кимры 563

Конаковский район 444

Ржев 430

Калининский район 291

Лихославльский район 243

Торжок 258

Вышневолоцкий городской округ 185

Максатихинский район 142

Осташковский городской округ 127

Бологовский район 123

Кашинский городской округ 84

Рамешковский район 76

Бежецкий район 76

Ржевский район 71

Андреапольский муниципальный округ 69

Кимрский район 68

Зубцовский район 64

Торопецкий район 65

Нелидовский городской округ 55

Оленинский муниципальный округ 47

Кесовогорский район 48

Старицкий район 45

Лесной муниципальный округ 44

Селижаровский район 38

Торжокский район 36

Спировский район 36

Калязинский район 28

Весьегонский муниципальный округ 25

Сонковский район 24

Западнодвинский муниципальный округ 23

Кувшиновский район 22

Краснохолмский район 10

Удомельский городской округ 10

Фировский район 7

Бельский район 5

Молоковский район 4

Жарковский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

ЗАТО Озёрный 3

Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области