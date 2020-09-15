Реализацию в Верхневолжье национального проекта «Экология» рассмотрят на заседании Правительства Тверской области

15 сентября на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени первым вопросом рассмотрят реализацию в Верхневолжье национального проекта «Экология».

В Тверской области реализуются региональные проекты «Оздоровление Волги» и «Чистая вода».

«Сегодня у нас много муниципалитетов, которые нуждаются в улучшении качества питьевой воды. В рамках национального проекта «Экология» перед нами стоят масштабные задачи. Первоочередные – сроки и качество выполнения всех работ», – считает Игорь Руденя.

По проекту «Чистая вода» до 2024 года на территории Верхневолжья построят и реконструируют 17 объектов питьевого водоснабжения. Главная цель – обеспечить качественной питьевой водой 99% городского населения и 85,8% всего населения Тверской области.

Благодаря проекту «Оздоровление Волги» снизят сброс загрязнённых сточных вод в реку. Для этого до 2024 года запланировано строительство и реконструкция 8 очистных сооружений и систем водоотведения в 8 муниципалитетах.

Также на заседании Правительства Тверской области обсудят адресный перечень дворовых и общественных территорий для проведения работ по благоустройству в 2021году, расширение возможностей для обеспечения жильем молодых семей и другие вопросы.

Пресс-служба Правительства Тверской области