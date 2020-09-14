В Верхневолжье назовут лучших чтецов-любителей по итогам областного конкурса

posted by Максим Малахов on пн, 09/14/2020 - 18:14

 Тверской областной Дом народного творчества проводит XXI региональный конкурс чтецов-любителей «Мы дети твои, Россия!».  В нем примут участие юные таланты из муниципалитетов Верхневолжья.

         Мероприятие нацелено на формирование у молодого поколения гражданских и нравственных ориентиров, патриотического сознания на примере истории страны в произведениях классиков.

         Этапы областного фестиваля пройдут в нескольких районах Тверской области.19 сентября – на площадке районного центра культуры и досуга в поселке Пено. 14 ноября – в областном Доме народного творчества в Твери. 30 января 2021 года конкурсанты выступят в межпоселенческом культурно-досуговом центре поселка Спирово. 31 января 2021 года – в Краснохолмском межпоселенческом Доме народного творчества.

         Победителей областного конкурса чтецов назовут в будущем году. Заключительный этап состоится в Тверском областном Доме народного творчества.

  Пресс-служба Правительства Тверской области