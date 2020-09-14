В Верхневолжье назовут лучших чтецов-любителей по итогам областного конкурса

Тверской областной Дом народного творчества проводит XXI региональный конкурс чтецов-любителей «Мы дети твои, Россия!». В нем примут участие юные таланты из муниципалитетов Верхневолжья.

Мероприятие нацелено на формирование у молодого поколения гражданских и нравственных ориентиров, патриотического сознания на примере истории страны в произведениях классиков.

Этапы областного фестиваля пройдут в нескольких районах Тверской области.19 сентября – на площадке районного центра культуры и досуга в поселке Пено. 14 ноября – в областном Доме народного творчества в Твери. 30 января 2021 года конкурсанты выступят в межпоселенческом культурно-досуговом центре поселка Спирово. 31 января 2021 года – в Краснохолмском межпоселенческом Доме народного творчества.

Победителей областного конкурса чтецов назовут в будущем году. Заключительный этап состоится в Тверском областном Доме народного творчества.

Пресс-служба Правительства Тверской области