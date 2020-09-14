Административный штраф за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог

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В рамках специальной проверки инспектором дорожного надзора отделения ГИБДД ОМВД России по Конаковскому району при обследовании школьных маршрутов в с. Городня Конаковского района были выявлены нарушения, связанные с несоблюдением требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автодороги, а также непринятием мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, которые угрожают безопасности дорожного движения, заключающиеся в следующем: выбоины на проезжей части, отсутствие дорожной разметки на искусственных неровностях, отсутствие дорожной разметки на пешеходном переходе, развернуты дорожные знаки.
Составленный протокол об административном правонарушении в отношении муниципального учреждения «Администрация Городенского сельского поселения» поступил на рассмотрение в Конаковский городской суд Тверской области.
Постановление судьи Конаковского городского суда Тверской области от 14 сентября 2020 года муниципальное учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ – несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей в доход государства.
Пресс-служба Конаковского городского суда Тверской области.