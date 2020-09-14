В МФЦ объявили набор новых сотрудников для работы в филиалах Твери

К 2021 году на территории Тверской области будет обеспечена стопроцентная доступность государственных и муниципальных услуг для всех жителей региона. Достичь этого удастся за счет открытия новых филиалов МФЦ в Бельском, Молоковском, Сонковском, Фировском районах, Пеновском, Краснохолмском, Лесном муниципальных округах.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу при развитии сети МФЦ особое внимание уделять качеству оказания услуг.

«Необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области», – считает Игорь Руденя.

В Вышнем Волочке откроется методический центр с оборудованным учебным классом, где сотрудники МФЦ северо-западной части региона будут проходить обучение, повышать квалификацию и уровень компетенций. Особенно эта важно для начинающих сотрудников, которым в процессе обучения будет легче освоиться в новых условиях, лучше понять стандарты работы и особенности корпоративной культуры.

Для сокращения времени обслуживания посетителей и повышения качества выполнения всех операций в филиалах Твери планируется увеличение штатной численности сотрудников МФЦ. По вопросам трудоустройства можно обращаться в ГАУ «МФЦ» по адресу: г. Тверь, Комсомольский проспект 4/4 или по телефону 78-71-12.

В настоящее время в Тверской области сеть МФЦ состоит из 36 филиалов в центрах муниципальных образований и свыше 70 территориально обособленных структурных подразделения в сельских поселениях с населением свыше 1000 человек. Жителям региона предоставляется более 80 федеральных и более 110 региональных услуг.

В мае 2020 года этот список был дополнен новыми возможностями для семей Верхневолжья и сельхозпроизводителей, а на прошлой неделе на заседании Президиума Правительства Тверской области под председательством Игоря Рудени в перечень услуг добавили семь направлений поддержки АПК. Это субсидии на стимулирование производительности в молочном скотоводстве и возмещение части затрат на поддержку производства молока, а также субсидии на мелиорацию земель. Через МФЦ фермеры теперь могут подавать документы на возмещение части затрат по уходу за плодовыми и ягодными многолетними насаждениями; за реализованное мясо кролика; на приобретение племенного молодняка и посадочного материала объектов товарной аквакультуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области