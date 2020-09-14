Более тысячи будущих мам получают поддержку на обеспечение полноценным питанием в Тверской области

1022 будущие мамы Тверской области обратились за получением денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием в период беременности. Ежемесячные выплаты в размере 2 тысяч рублей предоставляются в рамках реализации национального проекта «Демография» с начала 2020 года.

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют гражданки России, проживающие на территории Верхневолжья не менее трех лет. Они должны находиться на сроке беременности не менее 12 недель, состоять на учете в медицинских организациях региона и посещать их не реже одного раза в месяц. Получателями денежной выплаты становятся одиноко проживающие женщины, а также те, чей размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Тверской области.

Получить выплату можно в центре социальной защиты населения в любом муниципалитете Тверской области. На обеспечение поддержки в 2020 году из областного бюджета было выделено более 9,3 млн руб.

В Тверской области постоянно совершенствуются меры поддержки семей с детьми. Одно из последних решений было принято 8 сентября на заседании Правительства региона. По инициативе Губернатора Игоря Рудени при оказании помощи многодетным семьям в приобретении автомобиля ежегодно на протяжении 5 лет из областного бюджета будут покрываться и расходы на страховку КАСКО автомобиля.

Сейчас в Верхневолжье действует порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и другое. По инициативе Игоря Рудени каждой семье региона, где родился ребёнок, вручается подарочный набор. Многодетным семьям оказывается помощь в приобретении автомобиля, школьной формы для учеников с 1 по 5 классы, они освобождены от оплаты услуги за вывоз мусора, транспортного налога.

Пресс-служба Правительства Тверской области