В Ржевском районе подняты останки 297 солдат в ходе Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт»

В Тверской области продолжает работу Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». В этом году она проходит на территории сельского поселения «Есинка» Ржевского района. Экспедиция объединила около 500 поисковиков из 26 регионов Российской Федерации, а также Беларуси и Казахстана.

«В пятый раз местом проведения этого значимого мероприятия, объединившего поисковиков из разных регионов нашей страны и других государств, становится Тверская область. Деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Всего с начала экспедиции поднято 297 солдат и командиров Красной Армии, установлено 11 имен. Это Яков Иванович Алферов 1901 года рождения, Александр Николаевич Базаев 1902 года рождения, Василий Григорьевич Петров 1916 года рождения, Александр Кириллович Пихтин 1922 года рождения, Анварь Сабирьянович Саберьянов 1918 года рождения, Фёдор Федор(т)ович Савченков 1923 года рождения, Закир Шакирович Шакиров 1904 года рождения, а также еще четыре солдата, родственники которых уже найдены: Иван Петрович Башмаченков 1908 года рождения, Батырши Матвеевич Матвеев 1905 года рождения, Иван Афанасьевич Ручьёв 1901 года рождения и Федор Никанорович Харитонов 1905 года рождения. Все они были найдены в месте массового захоронения, которое показали местные жители Ржевского района.

Поисковые отряды продолжают работы на огромной воронке близ урочища Перхурово. Там было найдено большое количество останков, а также два медальона. Один оказался нечитаемым – время и агрессивная среда превратили бумагу в кашеобразную субстанцию. Второй сохранился лучше, поэтому поисковики смогли его прочесть. Он принадлежал без вести пропавшему Александру Кирилловичу Пихтину, 1922 года рождения, уроженца деревни Шидры Подосиновского района, который в то время был в составе Вологодской области. Сейчас ведутся поиски его родственников.

Также продолжаются работы на Знаменском плацдарме. Во времена Великой Отечественной войны на этой территории велась наступательная операция Красной Армии.

«Здесь подлесок, позади берег и волга. Наши солдаты поднялись в ходе наступления по очень крутому склону и, нанесли серьезный ущерб группировке противника. К сожалению, не хватило сил для прорыва к городу. Теперь нам приходится буквально прощупывать каждый метр, от Волги до руин церкви. Мы даже на склоне находим «железо»», – прокомментировал ход работ руководитель поисковой экспедиции Сергей Баринов.

Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» будет проходить на территории сельского поселения «Есинка» Ржевского района до 17 сентября. В Вахте Памяти будут задействованы военнослужащие 90 отдельного специального поискового батальона Министерства обороны РФ.

В рамках экспедиции запланирована серия ознакомительных экскурсий для школьников и студентов. С ними проведут занятия по военной археологии, оформлению поисковой документации, а также архивной работе. На базе поискового лагеря создадут полевой музей, где будут представлены находки поисковиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области