Пострадавшим в ДТП на трассе М-10 в Тверской области оказывается необходимая медицинская помощь

В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем вечером 13.09.2020 на федеральной автодороге М-10 в районе поселка Эммаус Калининского района Тверской области, пострадали 11 человек, пятеро из них дети.

Несовершеннолетние были госпитализированы в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница». В настоящее время трое из них находятся в лечебном учреждении, двое после осмотра отпущены домой.

Шестеро взрослых были доставлены в ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи». После осмотра пятеро пострадавших госпитализированы, один – отпущен домой.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, их состояние стабильное, жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Тверской области.