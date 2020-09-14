Пострадавшим в ДТП на трассе М-10 в Тверской области оказывается необходимая медицинская помощь

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В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем вечером 13.09.2020 на федеральной автодороге М-10 в районе поселка Эммаус Калининского района Тверской области, пострадали 11 человек, пятеро из них дети.
Несовершеннолетние были госпитализированы в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница». В настоящее время трое из них находятся в лечебном учреждении, двое после осмотра отпущены домой.
Шестеро взрослых были доставлены в ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи». После осмотра пятеро пострадавших госпитализированы, один – отпущен домой.
Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, их состояние стабильное, жизни и здоровью ничего не угрожает.
Пресс-служба Министерства здравоохранения Тверской области.