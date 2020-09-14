По итогам выборов в Тверской области представители партии «Единая Россия» получат почти 80% мандатов

Утром 14 сентября в Тверской области стали известны результаты Единого дня голосования 13 сентября 2020 года. Голосование проводилось в 20 территориях. Всего прошли 24 кампании, по итогам которых избраны 260 депутатов различного уровня.

По предварительным данным, абсолютное большинство мандатов – 206, или 79,23% - получат представители политической партии «Единая Россия».

Самовыдвиженцы получат 33 мандата (12,69% от общего числа). Представители КПРФ - 16 мандатов (6,15%), партии «Справедливая Россия» - 3 мандата (1,14%), партии ЛДПР – 2 мандата (0,77% голосов).

В Законодательном Собрании Тверской области интересы жителей Ржева и Ржевского района будет представлять Андрей Белоцерковский, баллотировавшийся на дополнительных выборах по Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11 от «Единой России». По результатам обработки 100% избирательных бюллетеней партийный кандидат заручился поддержкой 49,52% избирателей.

В представительных органах муниципальных образований Тверской области «Единая Россия», по предварительным данным, сможет получить 160 из 206 замещаемых мандатов; в представительных органах городских и сельских поселений - 45 из 53 мандатов.

Так, убедительную победу партия «Единая Россия» одержала на выборах в Торжокскую городскую Думу, в Собрание депутатов Кесовогорского района, Думу Сандовского муниципального округа.

Явка избирателей составила 26,42%. На муниципальных выборах лидерами по явке стали Ржевский район, Пеновский, Оленинский, Сандовский муниципальные округа, ЗАТО «Солнечный».

Единый День голосования в Тверской области организован с соблюдением санитарных норм. Все избирательные участки были обеспечены средствами индивидуальной защиты. В обязательном порядке организована бесконтактная термометрия, обработка помещений антисептическими средствами, нанесена разметка безопасной социальной дистанции.

Ход голосования контролировали общественные наблюдатели, а также наблюдатели от кандидатов и политических партий, участвовавших в выборах.

«Все избирательные кампании на территории нашего региона прошли в обстановке максимальной открытости и безопасности, острой конкурентной борьбы в рамках правового поля, но без каких-либо серьезных нарушений и громких происшествий», - отметила на брифинге по итогам голосования председатель областной избирательной комиссии Валентина Дронова.