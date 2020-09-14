Театры Тверской области готовят премьеры к открытию нового сезона

Профессиональные театры Тверской области ведут активную подготовку к открытию новых театральных сезонов. Коллективы представят зрителю новые постановки.

Открытие сезона в Тверском театре юного зрителя пройдёт 18 сентября показом одного из самых популярных спектаклей «Пустота», который впервые за всю историю театрального искусства Тверской области был номинирован на Национальную театральную премию «Золотая маска». 20 сентября состоится премьера спектакля «По просторам вселенной» по мотивам произведения К.Булычева «Приключения Алисы», который позволит зрителю попутешествовать по самым удаленным уголкам Галактики.

Спектаклем «Доходное место» по пьесе А.Н. Островского начнет творческий сезон коллектив Тверского областного академического театра драмы. Режиссером выступил Геннадий Шапошников, главный режиссёр московского «Театра на Покровке». Главной особенностью постановки станет актёрская игра русского психологического театра и реалистичные декорации. А уже в ноябре зрители смогут увидеть премьеру исторической музыкальной драмы «Невольники» режиссера Иоланты Мельниковой по мотивам романов А.П. Рогова «Выбор» и В.И. Артамонова «Василий III».

Театр кукол также порадует маленьких зрителей премьерой. Новый проект по мотивам русской сказки «Хаврошечка» на сцене театра поставит режиссер-постановщик, обладатель Высшей национальной театральной Премии «Золотая маска» Алексей Смирнов. Также в планах у труппы творческий обмен с Рязанским государственным театром кукол в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи». Благодаря этому тверские зрители смогут увидеть постановки «Каштанка», «Гуси-лебеди», «Волк и семеро козлят».

Кимрский театр драмы и комедии откроет 79 театральный сезон премьерным спектаклем по пьесе А.П. Чехова «Три сестры», режиссером-постановщиком которого выступил главный режиссер театра Евгений Сикачев. Первый показ спектакля состоится 19 сентября.

Официальное торжественное открытие 125 сезона Вышеволоцкого драматического театра состоится 3 октября показом премьерного спектакля «Маскарад» режиссера Петра Орлова. В ноябре пройдет показ спектакля-сказки для детей «Волшебник Изумрудного города», режиссером-постановщиком которой выступил главный режиссер театра Владимир Коломак.

Любителей классической музыки приглашают на открытие концертного сезона 2020-2021 года в Тверскую академическую филармонию, которое состоится 1 октября в рамках начала работы 51 фестиваля «Музыкальная осень в Твери». На сцене Тверской академической филармонии прозвучат произведения Петра Ильича Чайковского и Арно Бабаджаняна. В концерте примет участие Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Андрея Кружкова, а также заслуженный артист России Александр Гиндин (фортепиано). Концерт будет посвящен 30-летию творческой деятельности оркестра «Российская камерата».

Пресс-служба Правительства Тверской области