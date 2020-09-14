На выборах в Торжокскую городскую Думу в Тверской области «Единая Россия» набрала 81,82% голосов избирателей

В Тверской области первыми стали известны предварительные итоги выборов депутатов Торжокской городской Думы. Убедительную победу там одержала партия «Единая Россия», за кандидатов которой проголосовало 81,82% избирателей. За кандидатов от КПРФ отдано 9,09% голосов, столько же за самовыдвиженцев.

С таким же отрывом лидируют единоросы и на выборах в Собрание депутатов Кесовогорского района, там у кандидатов от «Единой России» - 80% голосов, претенденты от КПРФ набрали 20%.

Полностью из единоросов, судя по предварительным итогам голосования, будет состоять Дума Сандовского муниципального округа, там кандидаты от партии «Единая Россия» победили во всех избирательных округах.

Подсчёт голосов на других территориях продолжается.

Голосование проводилось в 20 муниципалитетах, это менее половины (44%) нашего региона. Избранные на этих выборах 260 депутатов будут решать самые насущные проблемы жителей своих городов и районов.

По предварительным данным, на момент закрытия избирательных участков в целом по области явка избирателей составила 26,42%.

На муниципальных выборах по явке лидирует Ржевский район, где параллельно с дополнительными выборами депутата Заксобрания региона проводились выборы депутатов Собрания депутатов Ржевского района шестого созыва. Явка на этих выборах составила 54,93%.

Практически идентичный показатель электоральной активности - на выборах депутатов Думы Пеновского муниципального округа первого созыва – 54,14 %.

Третью строчку по электоральной активности избирателей до недавнего времени удерживал Оленинский муниципальный округ (там на момент закрытия избирательных участков явка составила 50,71%), но буквально в последние часы с третьей позиции рейтинга наиболее активно голосовавших территорий Оленинский округ вытеснил Сандовский муниципальный округ, где на выборах муниципальной Думы первого созыва проголосовали 50,99% избирателей.

В ЗАТО «Солнечный», где проходят выборы депутатов Думы ЗАТО Солнечный шестого созыва – 50,89%.

«На данный момент можно говорить о том, что все избирательные кампании на территории нашего региона состоялись, прошли в обстановке максимальной открытости и безопасности, острой конкурентной борьбы в рамках правового поля, но без каких-либо серьезных нарушений и громких происшествий», - отметила на брифинге по итогам голосования председатель областной избирательной комиссии Валентина Дронова.

Ход голосования контролировали общественные наблюдатели, а также наблюдатели от кандидатов и политических партий, участвовавших в выборах.