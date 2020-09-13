На выборах в Тверской области явка составила 26,42%

Единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории Тверской области завершен. В 20.00 закрылись все избирательные участки и начался подсчет голосов. Предварительные результаты станут известны утром, 14 сентября.

Голосование проводилось в 20 территориях, это менее половины (44%) нашего региона. Избранные на этих выборах 260 депутатов будут решать самые насущные проблемы жителей своих муниципальных образований.

По предварительным данным, на момент закрытия избирательных участков в целом по области явка избирателей составила 26,42%.

На муниципальных выборах по явке лидирует Ржевский район, где параллельно с дополнительными выборами депутата Заксобрания региона проводились выборы депутатов Собрания депутатов Ржевского района шестого созыва. Явка на этих выборах составила 54,93%.

Практически идентичный показатель электоральной активности - на выборах депутатов Думы Пеновского муниципального округа первого созыва – 54,14 %.

Третью строчку по электоральной активности избирателей до недавнего времени удерживал Оленинский муниципальный округ (там на момент закрытия избирательных участков явка составила 50,71%), но буквально в последние часы с третьей позиции рейтинга наиболее активно голосовавших территорий Оленинский округ вытеснил Сандовский муниципальный округ, где на выборах муниципальной Думы первого созыва проголосовали 50,99% избирателей.

В ЗАТО «Солнечный», где проходят выборы депутатов Думы ЗАТО Солнечный шестого созыва – 50,89%.

«На данный момент можно говорить о том, что все избирательные кампании на территории нашего региона состоялись, прошли в обстановке максимальной открытости и безопасности, острой конкурентной борьбы в рамках правового поля, но без каких-либо серьезных нарушений и громких происшествий», - отметила на брифинге по итогам голосования председатель областной избирательной комиссии Валентина Дронова.

Ход голосования контролировали общественные наблюдатели, а также наблюдатели от кандидатов и политических партий, участвовавших в выборах.

Пресс-служба Правительства Тверской области