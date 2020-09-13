Александр Бутузов: «Выборы в Тверской области традиционно прошли в рамках закона»

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов сразу же после закрытия избирательных участков прокомментировал ход Единого дня голосования в Верхневолжье.

«Общественная палата региона имеет хороший опыт организации общественного наблюдения за ходом голосования на территории Тверской области. Это позволяет не только проводить оперативный мониторинг ситуации в различных муниципальных образованиях, но и формировать современную культуру участия граждан в процедуре контроля за открытостью и легитимностью избирательного процесса. Исходя из этого опыта, отмечу, что уже много лет в Тверской области сохраняется позитивная тенденция проводить голосование без существенных нарушений. Выборы в Тверской области традиционно прошли в рамках закона. Для нашего региона это уже правило. На мой взгляд, это результат качественной работы органов власти, территориальных и участковых избирательных комиссий и, конечно, это определенный знак зрелости нашего гражданского общества», – считает Александр Бутузов.

Он также отметил, что на горячую линию Общественной палаты Тверской области в дни голосования 11-13 сентября не поступало тревожных сообщений, связанных с нарушениями избирательных прав граждан. В основном, люди звонили с просьбой разъяснить порядок голосования в отведенные для этого сроки, уточняли адрес своего избирательного участка.

Напомним, за ходом голосования следили 614 общественных наблюдателей, направленных Общественной палатой Тверской области, а также наблюдатели от зарегистрированных кандидатов и выдвинувших их партий.

В регионе сегодня состоялись 24 избирательные кампании, по итогам которых будут выбраны более 260 депутатов различного уровня. На депутатские мандаты претендовали 654 кандидата. Голосование завершилось в 20:00.