В Тверской области по результатам голосования изберут более 260 депутатов

В Тверской области продолжается Единый день голосования. Менее чем через два часа на территории региона закроются избирательные участки, начнётся подсчёт голосов. Явка избирателей на выборах в регионе по состоянию на 18.00 составила 24,67% от общего количества включенных в списки избирателей.

Всего в Верхневолжье проходят 24 избирательные кампании. Соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

По словам Губернатора Игоря Рудени, проведение голосования на высоком организационном уровне, при обеспечении всех необходимых мер безопасности – общая ответственность избирательных комиссий, Правительства Тверской области, глав территорий и правоохранительных органов.

В регионе был выработан комплекс мер, направленных на профилактику эпидемиологических рисков и обеспечение безопасности при голосовании граждан. В том числе, для наименьшего скопления граждан на избирательных участках использован опыт многодневного голосования, полученный в ходе общенародного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. В 15 муниципальных образованиях Верхневолжья можно было досрочно проголосовать не только на участках, но и на дому, придомовой территории, в удаленных населенных пунктах.

Такой возможностью воспользовалась жительница Пено, председатель местной ветеранской организации Тамара Петрова. В муниципалитете проходят выборы депутатов Думы Пеновского муниципального округа первого созыва.

«Я приняла участие в досрочном придомовом голосовании. Для нас, пожилых людей, такая форма голосования очень удобна и, что важно, в сложившейся эпидемиологической ситуации, безопасна. Во дворе нашего дома все соблюдали необходимую дистанцию, перед голосованием нам продезинфицировали руки, выдали маски. На своём веку не пропустила ни одних выборов. Всегда активно участвовала в них, потому что считаю это своим долгом», - отметила Тамара Александровна.

Свою гражданскую позицию выразила и жительница Сонково, труженица тыла Зинаида Михайловна Громова, которая также проголосовала на дому. В муниципалитете проходят выборы депутатов Собрания депутатов Сонковского района шестого созыва.

Также в Верхневолжье проводятся дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11.

Всего сегодня будут избраны более 260 депутатов различного уровня. В Верхневолжье работают 20 территориальных и 287 участковых избирательных комиссий. Задействовано 2390 членов комиссий всех уровней с правом решающего голоса.

За ходом голосования следят 614 наблюдателей от Общественной палаты Тверской области. Кроме того, задействованы наблюдатели, направленные зарегистрированными кандидатами и выдвинувшими их политическими партиями.