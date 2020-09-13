В Тверской области в Единый день голосования проходит 24 избирательные кампании

13 сентября в Единый день голосования в Тверской области будут избраны более 260 депутатов различного уровня. Явка избирателей на выборах в регионе по состоянию на 15.00 составила 21,46%.

Все избирательные участки обеспечены средствами индивидуальной защиты, организована бесконтактная термометрия, обработка помещений антисептическими средствами, нанесена разметка безопасной социальной дистанции.

По словам Губернатора Игоря Рудени, проведение голосования на высоком организационном уровне, при обеспечении всех необходимых мер безопасности – общая ответственность избирательных комиссий, Правительства Тверской области, глав территорий и правоохранительных органов.

В муниципалитетах Верхневолжья проходят 24 избирательные кампании: жители выбирают депутатов местных дум, Советов депутатов, Собраний депутатов.

Также в Верхневолжье проводятся дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11.

Так, на участке №788, который располагается в средней школе №4, проголосовала председатель Ржевского Совета ветеранов Галина Мешкова.

«Наше поколение по традиции активно участвует в выборах, поскольку прекрасно понимает, насколько важно проявить свою гражданскую позицию.

Как преображается Ржев в последние годы, и происходит это не в последнюю очередь, благодаря нашим представителям в Законодательном собрании региона. Если мы хотим, чтобы этот процесс продолжался, мы должны отдать свой голос за настоящего профессионала, который будет помогать администрации города в решении тех задач, который сегодня стоят перед Ржевом», - подчеркнула Галина Мешкова.

18-летние Алина Николаева и Алёна Галаган в выборах приняли участие впервые. Они проголосовали на участках № 747 и № 742 соответственно. За активную гражданскую позицию ржевитянкам были вручены Благодарственные письма от Избирательной комиссии Тверской области.

Жители Торжка сегодня выбирают депутатов в Торжокскую городскую Думу. Заметную активность проявляют люди старшего поколения, которые одними из первых пришли 13 сентября на избирательные участки, чтобы выполнить свой гражданский долг.

Отметим, что Торжок стал одним из 15 муниципальных образований Верхневолжья, где было организовано досрочное голосование на избирательных участках, на дому и на придомовой территории, в удаленных населенных пунктах.

В этом году на выборах впервые использован опыт многодневного голосования на избирательных участках, полученный в ходе общенародного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Голосование организовано с 11 по 13 сентября. 13 сентября является основным днем голосования.

Всего в Верхневолжье работают 20 территориальных и 287 участковых избирательных комиссий. Задействовано 2390 членов комиссий всех уровней с правом решающего голоса.

За ходом голосования следят 614 наблюдателей от Общественной палаты Тверской области. Кроме того, задействованы наблюдатели, направленные зарегистрированными кандидатами и выдвинувшими их политическими партиями.

Голосование продлится до 20:00.