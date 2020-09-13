В Тверском музейно-выставочном центре состоится арт-вечер на выставке Пьера Огюста Ренуара

posted by Максим Малахов on вс, 09/13/2020 - 16:06

 

 

19 сентября в 18.00 в Тверском музейно-выставочном центре состоится арт-вечер «Живописец счастья» в рамках выставки известного французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара.

         Шедевры Ренуара воссозданы на натуральном холсте благодаря современным технологиям с помощью техники «жикле». Точно воспроизведены цвета и светотени, передающие характер и фактуру мазка. Сохраняется даже печать времени в виде кракелюров.

         В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукция не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника.

На арт-вечере «Живописец счастья» для гостей проведут экскурсию, в рамках которой расскажут о биографии художника, истории создания самых  известных его картин, а также  о периодах его творчества. Также в рамках вечера состоится лекция о жизни и творчестве живописца.

Гостей ждут в Тверском городском музейно-выставочном центре по адресу: г.Тверь, ул.Советская, д.54. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 919 066 96 15.         

 

Пресс-служба Правительства Тверской области