В Тверском музейно-выставочном центре состоится арт-вечер на выставке Пьера Огюста Ренуара

19 сентября в 18.00 в Тверском музейно-выставочном центре состоится арт-вечер «Живописец счастья» в рамках выставки известного французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара.

Шедевры Ренуара воссозданы на натуральном холсте благодаря современным технологиям с помощью техники «жикле». Точно воспроизведены цвета и светотени, передающие характер и фактуру мазка. Сохраняется даже печать времени в виде кракелюров.

В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукция не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника.

На арт-вечере «Живописец счастья» для гостей проведут экскурсию, в рамках которой расскажут о биографии художника, истории создания самых известных его картин, а также о периодах его творчества. Также в рамках вечера состоится лекция о жизни и творчестве живописца.

Гостей ждут в Тверском городском музейно-выставочном центре по адресу: г.Тверь, ул.Советская, д.54. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 919 066 96 15.

Пресс-служба Правительства Тверской области