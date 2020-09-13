В Тверском музейно-выставочном центре состоится арт-вечер на выставке Пьера Огюста Ренуара

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
19 сентября в 18.00 в Тверском музейно-выставочном центре состоится арт-вечер «Живописец счастья» в рамках выставки известного французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара.
Шедевры Ренуара воссозданы на натуральном холсте благодаря современным технологиям с помощью техники «жикле». Точно воспроизведены цвета и светотени, передающие характер и фактуру мазка. Сохраняется даже печать времени в виде кракелюров.
В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукция не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника.
На арт-вечере «Живописец счастья» для гостей проведут экскурсию, в рамках которой расскажут о биографии художника, истории создания самых известных его картин, а также о периодах его творчества. Также в рамках вечера состоится лекция о жизни и творчестве живописца.
Гостей ждут в Тверском городском музейно-выставочном центре по адресу: г.Тверь, ул.Советская, д.54. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 919 066 96 15.
Пресс-служба Правительства Тверской области