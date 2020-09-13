Общественная палата: голосование в Тверской области проходит без нарушений

В Тверской области Единый день голосования проходит без нарушений. Об этом сообщили в региональной Общественной палате, которая направила на избирательные участки региона 614 общественных наблюдателей.

«Голосование идет спокойно, без нарушений», – отметил председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов.

Сам он в настоящее время посещает избирательные участки Ржева и Ржевского района, где проходят дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Тверской области шестого созыва. По словам Александра Бутузова, на участках Ржевского одномандатного избирательного округа № 11 наблюдатели тоже не отметили нарушений.

«По сравнению с предыдущими днями голосования, сегодня возросла активность избирателей. Участки к этому готовы. Все члены комиссий, общественные наблюдатели обеспечены средствами индивидуальной защиты. При голосовании соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования», – отметил Александр Бутузов.

Председатель Общественной палаты Тверской области также напомнил, что в муниципальных образованиях Верхневолжья, где сегодня проходят выборы, работают мобильные группы общественных наблюдателей. От них на данный момент тревожные сигналы тоже не поступали.

«Кроме того, в Общественной палате создан штаб, в котором работают члены палаты и эксперты из правозащитных некоммерческих организаций. Сотрудники штаба обзвонили практически все избирательные комиссии. Сообщений о нарушениях также не зафиксировано», – сказал Александр Бутузов.

Также в региональной Общественной палате действует горячая телефонная линия (4822) 32 11 42, по которой можно сообщить о нарушениях законодательства и избирательных прав граждан.

Напомним, в регионе сегодня завершаются 24 избирательные кампании, по итогам которых будут выбраны более 260 депутатов различного уровня. На депутатские мандаты претендует 654 кандидата. Голосование продлится до 20:00.

Работают 20 территориальных и 287 участковых избирательных комиссий. В голосовании предполагается участие более 194 тысяч избирателей.