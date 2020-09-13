Единый день голосования в Тверской области проходит в штатном режиме

13 сентября в Тверской области в Единый день голосования проходит

24 избирательные кампании. Явка избирателей на выборах в регионе по состоянию на 12.00 составила 17,24%.

Все избирательные участки обеспечены в необходимом количестве средствами индивидуальной защиты. В обязательном порядке организована бесконтактная термометрия, обработка помещений антисептическими средствами, нанесена разметка безопасной социальной дистанции.

По словам Губернатора Игоря Рудени, проведение голосования на высоком организационном уровне, при обеспечении всех необходимых мер безопасности – общая ответственность избирательных комиссий, Правительства Тверской области, глав территорий и правоохранительных органов.

Всего в голосовании предполагается участие более 194 тысяч избирателей. Будут избраны более 260 депутатов различного уровня. На депутатские мандаты претендует 654 кандидата.

В регионе проходят дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11. На избирательном участке №788 проголосовал глава города Ржева Роман Крылов.

«Наш выбор крайне важен, поскольку именно этот человек будет отстаивать интересы Ржева на региональном уровне накануне нового календарного года, когда формируются основные программы и проекты. И мне хочется верить, что ржевитяне отдадут свой голос профессионалу, который продолжит начатую нами в представительном органе власти работу по дальнейшему развитию нашего родного города», - подчеркнул Роман Крылов.

В ЗАТО Озерный проходят выборы депутатов местной думы четвертого созыва. В первой половине дня свой голос отдали учитель истории средней школы №1 Кирилл Орлов и гвардии майор Юрий Чумак, который подчеркнул: «Я проголосовал, потому что мне небезразлична судьба Озерного!».

Жители Сонково активно принимают участие в выборах депутатов Собрания депутатов Сонковского района шестого созыва.

Всего в Верхневолжье работают 20 территориальных и 287 участковых избирательных комиссий. Задействовано 2390 членов комиссий всех уровней с правом решающего голоса.

За ходом голосования следят 614 наблюдателей от Общественной палаты Тверской области. Кроме того, задействованы наблюдатели, направленные зарегистрированными кандидатами и выдвинувшими их политическими партиями.

Голосование продлится до 20:00.